Trump, Obama y Biden: así fueron las deportaciones en Estados Unidos

A diferencia de gobiernos anteriores, el segundo mandato de Trump no se define únicamente por el número anual de deportaciones registradas oficialmente, sino por una estrategia de presión integral: decretos de emergencia, despliegue de fuerzas, aumento de arrestos y un entorno que empuja a miles de personas a salir del país por cuenta propia.

A un año de su regreso a la Casa Blanca, los datos muestran un viraje claro frente al gobierno de Joe Biden y un enfoque incluso distinto al de su primer mandato. La migración, una vez más, se consolida como uno de los ejes centrales del poder en Estados Unidos, con cifras que ya están redefiniendo el debate y el impacto regional.

Mañana 20 de enero se cumple el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos como presidente, por lo que comparamos el número de deportaciones de Barack Obama, Joe Biden y el propio Trump en su primer mandato.

2.5 millones de migrantes fuera de Estados Unidos en solo un año

De acuerdo con la investigadora del CISAN-UNAM, Camelia Nicoleta Tigau, durante el primer año del segundo mandato de Trump han salido de Estados Unidos 2 millones 500 mil personas migrantes.

De ese total, 600 mil optaron por la autodeportación, una salida voluntaria impulsada por el endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento de los operativos.

“Hay más de 13 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y sí, en un año han logrado salir, han logrado expulsar más bien 2 millones y medio de personas. Y eso pensábamos que no era factible que se hiciera. Sí lo lograron, 600 mil con autodeportación”, explicó la especialista.

Este dato convierte al primer año del segundo mandato de Trump en uno de los periodos más agresivos en términos de expulsión total de migrantes, más allá de las deportaciones formales registradas año con año.

Deportaciones formales: así se comportaron con cada presidente

Las cifras anuales de deportaciones (expulsiones) muestran cómo ha cambiado el enfoque migratorio en los últimos cuatro gobiernos.

Barack Obama (2009–2017): cifras altas y sostenidas

Durante sus dos mandatos, las deportaciones se mantuvieron en niveles elevados.

Entre 2009 y 2014, las expulsiones superaron constantemente las 379 mil por año, alcanzando un máximo de 432 mil 334 en 2013.

Incluso en sus últimos años, las cifras se mantuvieron por encima de las 324 mil deportaciones anuales.

2009: 379 mil 739

2010: 382 mil 449

2011: 390 mil 413

2012: 415, mil 579

2013: 432 mil 334

2014: 405 mil 193

2015: 324 mil 428

2016: 332 mil 331

Donald Trump (primer mandato, 2017–2021): variaciones y caída final

En 2017 se registraron 284 mil 365 deportaciones, menos que en los últimos años de Obama.

Las cifras repuntaron en 2018 y 2019, con 327 mil 608 y 347 mil 090, respectivamente, pero cayeron con fuerza en 2020, cuando se reportaron 237 mil 364 expulsiones.

2017: 284 mil 365

2018: 327 mil 608

2019: 347 mil 090

2020: 237 mil 364

Joe Biden (2021–2025): el descenso más marcado

Con Biden, las deportaciones bajaron de forma significativa:

2021: 85,783

2022: 108,733

2023: 142,580

2024: 271,484

Aunque hubo un repunte en su último año, las cifras se mantuvieron por debajo de los niveles de la década anterior.

Donald Trump (segundo mandato, 2025–2026): menos deportaciones formales, más presión

En 2025 se registraron 71,405 deportaciones formales, una cifra menor en comparación histórica; sin embargo, este dato debe analizarse junto con:

el incremento drástico de arrestos diarios

y la salida total de 2.5 millones de migrantes, incluyendo la autodeportación.

