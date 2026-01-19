Trump, Obama y Biden: así fueron las deportaciones en Estados Unidos
A diferencia de gobiernos anteriores, el segundo mandato de Trump no se define únicamente por el número anual de deportaciones registradas oficialmente, sino por una estrategia de presión integral: decretos de emergencia, despliegue de fuerzas, aumento de arrestos y un entorno que empuja a miles de personas a salir del país por cuenta propia.
A un año de su regreso a la Casa Blanca, los datos muestran un viraje claro frente al gobierno de Joe Biden y un enfoque incluso distinto al de su primer mandato. La migración, una vez más, se consolida como uno de los ejes centrales del poder en Estados Unidos, con cifras que ya están redefiniendo el debate y el impacto regional.
Mañana 20 de enero se cumple el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos como presidente, por lo que comparamos el número de deportaciones de Barack Obama, Joe Biden y el propio Trump en su primer mandato.
2.5 millones de migrantes fuera de Estados Unidos en solo un año
De acuerdo con la investigadora del CISAN-UNAM, Camelia Nicoleta Tigau, durante el primer año del segundo mandato de Trump han salido de Estados Unidos 2 millones 500 mil personas migrantes.
De ese total, 600 mil optaron por la autodeportación, una salida voluntaria impulsada por el endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento de los operativos.
“Hay más de 13 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y sí, en un año han logrado salir, han logrado expulsar más bien 2 millones y medio de personas. Y eso pensábamos que no era factible que se hiciera. Sí lo lograron, 600 mil con autodeportación”, explicó la especialista.
Este dato convierte al primer año del segundo mandato de Trump en uno de los periodos más agresivos en términos de expulsión total de migrantes, más allá de las deportaciones formales registradas año con año.
Deportaciones formales: así se comportaron con cada presidente
Las cifras anuales de deportaciones (expulsiones) muestran cómo ha cambiado el enfoque migratorio en los últimos cuatro gobiernos.
Barack Obama (2009–2017): cifras altas y sostenidas
Durante sus dos mandatos, las deportaciones se mantuvieron en niveles elevados.
Entre 2009 y 2014, las expulsiones superaron constantemente las 379 mil por año, alcanzando un máximo de 432 mil 334 en 2013.
Incluso en sus últimos años, las cifras se mantuvieron por encima de las 324 mil deportaciones anuales.
- 2009: 379 mil 739
- 2010: 382 mil 449
- 2011: 390 mil 413
- 2012: 415, mil 579
- 2013: 432 mil 334
- 2014: 405 mil 193
- 2015: 324 mil 428
- 2016: 332 mil 331
Donald Trump (primer mandato, 2017–2021): variaciones y caída final
En 2017 se registraron 284 mil 365 deportaciones, menos que en los últimos años de Obama.
Las cifras repuntaron en 2018 y 2019, con 327 mil 608 y 347 mil 090, respectivamente, pero cayeron con fuerza en 2020, cuando se reportaron 237 mil 364 expulsiones.
- 2017: 284 mil 365
- 2018: 327 mil 608
- 2019: 347 mil 090
- 2020: 237 mil 364
Joe Biden (2021–2025): el descenso más marcado
Con Biden, las deportaciones bajaron de forma significativa:
- 2021: 85,783
- 2022: 108,733
- 2023: 142,580
- 2024: 271,484
Aunque hubo un repunte en su último año, las cifras se mantuvieron por debajo de los niveles de la década anterior.
Donald Trump (segundo mandato, 2025–2026): menos deportaciones formales, más presión
En 2025 se registraron 71,405 deportaciones formales, una cifra menor en comparación histórica; sin embargo, este dato debe analizarse junto con:
- el incremento drástico de arrestos diarios
- y la salida total de 2.5 millones de migrantes, incluyendo la autodeportación.
