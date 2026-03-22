Robert Mueller, el exdirector del FBI que marcó la investigación contra Trump

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Robert Mueller, el exdirector del FBI que investigó campaña de Trump. Foto: Getty

Este sábado 21 de marzo, se confirmó el fallecimiento de Robert Mueller, ex director del FBI. La noticia corrió por todo Estados Unidos, sobre todo después de que Donald Trump pronunciara su alegría ante el fallecimiento.

No obstante, el nombre de Robert Mueller tomó relevancia internacional tras su papel en investigaciones clave en Estados Unidos, especialmente por su liderazgo en el FBI y su designación como fiscal especial en el caso sobre Donald Trump y Rusia.

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller tuvo una carrera marcada por su participación en la guerra de Vietnam, su paso por la fiscalía federal y su trabajo en temas de seguridad nacional.

Robert Mueller: exdirector del FBI y figura clave en EE. UU.

Robert Mueller fue el sexto director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013, cargo al que llegó apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Durante su gestión, impulsó cambios para enfocar a la agencia en la prevención del terrorismo, además de encabezar investigaciones de alto perfil. También, bajo su mandato, surgieron denuncias sobre abusos en prisiones secretas vinculadas a la CIA.

Su trayectoria incluyó servicio en los Marines durante la guerra de Vietnam, donde fue herido en combate y recibió reconocimientos como la Estrella de Bronce.

Investigación a Trump y el caso Rusia

En 2017, Mueller fue nombrado fiscal especial por el Departamento de Justicia para investigar posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso en las elecciones de 2016.

Tras casi dos años de trabajo, el informe concluyó que Rusia realizó una campaña de injerencia, incluyendo hackeos y desinformación, pero no estableció una conspiración criminal entre Moscú y el equipo de Trump.

Durante la investigación, su equipo presentó cargos contra varios colaboradores del entonces presidente, aunque Mueller evitó determinar si Trump incurrió en delitos, en parte por normas legales vigentes.

Una carrera en la justicia y seguridad

Antes de dirigir el FBI, Mueller trabajó como fiscal federal en ciudades como San Francisco y Boston, participando en casos relevantes, como el del exgeneral panameño Manuel Noriega.

Al salir del FBI en 2013, regresó al sector privado y en 2017 volvió al servicio público.

Su carrera lo posicionó como una de las figuras más influyentes en el sistema de justicia estadounidense en las últimas décadas.

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