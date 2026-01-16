Bolsonaro irá a prisión “VIP”; tiene cocina, televisión y cama matrimonial

GENERANDO AUDIO...

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Reuters

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado a una cárcel en Brasilia, donde cumplirá su condena por intento de golpe de Estado en condiciones consideradas “más favorables”, de acuerdo con una decisión judicial obtenida por la agencia AFP.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para mantenerse en el poder de forma autoritaria luego de perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el fallo judicial, Bolsonaro contará con un espacio de uso exclusivo, normalmente destinado a cuatro personas, equipado con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

Además, podrá recibir visitas con mayor flexibilidad, realizar ejercicio, tomar el sol en cualquier momento del día y utilizar una cinta de correr y una bicicleta estática, conforme a recomendaciones médicas.

El magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del caso, subrayó que las nuevas condiciones de reclusión son incluso “más favorables” que las anteriores. No obstante, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, criticó el traslado y acusó al juez de actuar con “tamaña maldad”, al considerar que se trata de un entorno carcelario severo.

La defensa del exmandatario ha insistido en solicitar prisión domiciliaria por razones humanitarias, debido a sus problemas de salud. Bolsonaro arrastra secuelas de un ataque con arma blanca ocurrido en 2018 y fue hospitalizado en diciembre para una cirugía de hernia inguinal. Esta semana, el juez autorizó una nueva evaluación médica para revisar su estado de salud.

Aunque Bolsonaro fue inhabilitado políticamente antes del juicio y niega haber intentado un golpe de Estado, la legislación vigente permitiría una eventual flexibilización de su pena tras cumplir cerca de8 años en prisión.

Sin embargo, una reforma aprobada por el Congreso podría reducir ese plazo, aunque fue vetada recientemente por Lula, veto que puede ser derribado por los legisladores con una votación.

