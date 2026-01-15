Delcy Rodríguez anuncia reforma petrolera en Venezuela tras caída de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Reforma petrolera en Venezuela avanza tras captura de Maduro. Foto: AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que impulsará una reforma petrolera en el país, a 12 días de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, en un giro clave para la industria energética venezolana.

El anuncio ocurre mientras el gobierno interino busca redefinir su relación con Washington, en medio de presiones internacionales y del interés de inversionistas extranjeros por acceder al sector petrolero, principal fuente de ingresos del país.

Reforma petrolera incorpora lineamientos de la ley antibloqueo

Rodríguez informó que la iniciativa de reforma contempla incorporar los lineamientos de la llamada ley antibloqueo, un instrumento legal aprobado en 2020 que permitió atraer inversiones bajo esquemas confidenciales para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2019.

La funcionaria señaló que el nuevo marco legal busca flexibilizar las reglas vigentes de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual actualmente impone restricciones a la participación de empresas extranjeras en el sector energético venezolano.

Ingresos petroleros se destinarían a servicios e infraestructura

De acuerdo con Rodríguez, las ventas de petróleo venezolano bajo el nuevo esquema se destinarían a servicios de salud afectados por la crisis, así como a proyectos de desarrollo económico e infraestructura.

La presidenta interina solicitó a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de la reforma, en un contexto donde actores internacionales presionan para facilitar el acceso a la industria petrolera venezolana.

Contexto político tras la caída de Nicolás Maduro

Rodríguez presentó el proyecto de reforma mientras ajusta la relación bilateral con Estados Unidos tras la operación militar que derivó en la caída de Nicolás Maduro, cuyo mensaje anual fue enviado al parlamento por la propia presidenta interina.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta del gobierno anterior, asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero, y su gestión avanza bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha señalado que su gobierno supervisará las ventas de crudo venezolano.

Presión internacional e interés de petroleras estadounidenses

En este escenario, petroleras estadounidenses fueron invitadas a operar en Venezuela con planes de inversión por miles de millones de dólares para recuperar una industria que ha sido desatendida durante décadas.

Rodríguez afirmó que la reforma permitirá canalizar inversiones hacia nuevos campos petroleros, zonas donde nunca ha habido inversión o donde no existe infraestructura, con el objetivo de elevar la producción.

Producción petrolera y peso del crudo en la economía

Venezuela alcanzó este año una producción cercana a 1.2 millones de barriles diarios, una recuperación frente a los mínimos de 360 mil barriles en 2020, aunque aun lejos de los 3 millones de barriles que producía a inicios de siglo.

El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos del país, cuya economía permanece afectada por el embargo estadounidense y años de caída en inversión y capacidad operativa.

