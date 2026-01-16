Trump insiste en hacerse con Groenlandia: ¿Cuántos mexicanos viven ahí?

GENERANDO AUDIO...

¿Cuántos mexicanos viven en Groenlandia? Foto: AFP

A lo largo de las últimas semanas, Groenlandia ha estado en medio de la conversación tras el abierto interés que ha mostrado Donald Trump por anexar la isla a los territorios estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos ha reiterado que Groenlandia tiene una ubicación que es del interés militar por lo que, “de una forma u otra”, buscará hacerse con el terrotorio.

Sin embargo, dentro de las más de 55 mil personas que habitan en Groenlandia, varios de los ciudadanos son mexicanos, así como de más nacionalidades.

Más de 20 mexicanos viven en Groenlandia

De acuerdo con un estudio realizado en 2024 por Statista, 24 mexicanos vivían en la isla norteamericana, siendo parte de las 24 nacionalidades de los extranjeros residentes en Groenlandia.

Filipinas y Tailandia encabezan el mayor número de extranjeros en Groenlandia

Según la misma encuesta, alrededor de 921 filipinos residen en Groenlandia. Asimismo, cuentan con aproximadamente 349 habitantes de nacionalidad tailandesa. Posteriormente, 138 ciudadanos de Polonia, 122 de Islandia y 121 de Sri Lanka siguen en el estudio.

¿Qué otras nacionalidades residen en Groenlandia?

El estudio señala que hay otras 18 nacionalidades que se encuentran habitando Groenlandia, divididas de la siguiente manera:

Suecia: 78

China: 65

Noruega: 63

Alemania: 54

Estados Unidos: 39

Reino Unido: 28

Francia: 26

Lituana: 26

Canadá: 19

España: 19

Vietnam: 18

Países Bajos: 17

Italia: 17

Rusia: 15

Finlandia: 14

Portugal: 13

Rumania: 12

Bulgaria: 10

Groenlandia se niega a ser parte de EE. UU.

En días recientes, los partidos políticos groenlandeses se unieron para enviar un contundente mensaje a Donald Trump, asegurando que no quieren ser estadounidenses. Orgullosamente, se dijeron groenlandeses y así buscan permanecer, a pesar de las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos.

