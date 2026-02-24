Video: Fuerzas de EE. UU. abordan petrolero venezolano sancionado en el océano Índico

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. aborda petrolero venezolano en el océano Índico. Foto: @DeptofWar

Las fuerzas de EE. UU. abordaron un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el océano Índico, tras rastrear la embarcación desde el Caribe como parte de operativos contra el transporte ilícito de crudo, informó el Pentágono este martes.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el buque fue interceptado tras un seguimiento de larga distancia en el marco de acciones para frenar el flujo de petróleo vinculado al país sudamericano y su red de transporte marítimo sancionada.

Operativo militar para interceptar petrolero sancionado

El Departamento de Defensa señaló que el abordaje se realizó durante la noche mediante un procedimiento que incluyó derecho de visita, interdicción marítima y abordaje sin incidentes.

Según publicaciones oficiales en redes sociales, el buque operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas en el Caribe.

Autoridades militares indicaron que la embarcación intentó evadir la vigilancia, pero fue rastreada desde el Caribe hasta aguas del océano Índico, donde finalmente fue detenida.

Un video difundido por el Pentágono muestra helicópteros militares aproximándose al petrolero durante el operativo.

¿Por que EE. UU. aplica sanciones petroleras contra Venezuela?

Estados Unidos mantiene sanciones sobre el petróleo venezolano desde hace varios años. De acuerdo con el Pentágono, el país sudamericano ha recurrido a una red de buques con banderas falsas para mover crudo dentro de cadenas globales de suministro.

Como parte de estas medidas, en diciembre el presidente Donald Trump ordenó una cuarentena contra petroleros sancionados para reforzar la presión contra el gobierno venezolano.

El operativo se enmarca también en acciones posteriores a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero, durante una operación militar estadounidense.

Tercer petrolero interceptado en operativos recientes

Autoridades indicaron que esta acción corresponde al tercer abordaje de un petrolero sancionado relacionado con Venezuela en operaciones recientes.

Una organización dedicada al seguimiento de movimientos marítimos señaló que el buque interceptado era el último de un grupo de embarcaciones que abandonaron las costas venezolanas tras el aumento de operativos estadounidenses.

Según versiones oficiales, varios petroleros huyeron inicialmente del Caribe, pero fueron localizados de forma progresiva mediante operaciones de alcance global.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el abordaje formó parte de una estrategia para negar libertad de operación a actores sancionados en rutas marítimas internacionales.

