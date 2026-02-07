Casi 3 mil agentes desplegados para el Super Bowl LX; ICE no hará redadas

GENERANDO AUDIO...

Dos días antes del Super Bowl LX, autoridades de Estados Unidos desplegaron casi tres mil elementos de seguridad en la Bahía de San Francisco para vigilar el evento deportivo más visto del país. El operativo se realizará este domingo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, sede de la final de la NFL.

El despliegue incluye corporaciones de los tres niveles de gobierno y contempla vigilancia por aire, tierra y mar, con el objetivo de mantener el saldo blanco que ha caracterizado al Super Bowl durante las últimas seis décadas, de acuerdo con autoridades federales.

Despliegue de seguridad en el Super Bowl LX

El operativo de seguridad contempla el uso de aeronaves, helicópteros, centros de comando móvil y personal especializado para responder ante cualquier incidente. El Departamento de Seguridad Nacional informó que su misión principal es mantener restringido el espacio aéreo alrededor del estadio y garantizar comunicación en tiempo real entre las fuerzas desplegadas.

Por su parte, autoridades de Control de Aduanas detallaron que se realizan inspecciones a todos los vehículos que ingresan al estadio. A su vez, equipos especiales revisan automóviles, camiones y contenedores para detectar armas, explosivos u objetos no autorizados durante el Super Bowl LX.

Inspecciones, decomisos y vigilancia federal

La Patrulla Fronteriza también participa en el operativo, principalmente en el decomiso de mercancía pirata, como playeras, gorras, anillos y memorabilia falsa relacionada con el Super Bowl. Asimismo, Autoridades señalaron que los mismos agentes asignados al evento son quienes operan de forma regular en tareas de seguridad nacional.

En contraste, se confirmó que ICE no realizará redadas migratorias durante el encuentro entre Patriots y Seahawks. De acuerdo con la directora de seguridad de la NFL, no habrá operativos de inmigración dentro ni en los alrededores del estadio durante el evento.

Afluencia de aficionados y contexto migrante

Se espera la asistencia de 68 mil 500 espectadores en el Levi’s Stadium. De ellos, alrededor de 3 mil 500 viajarán desde México, con boletos que van desde los 5 mil hasta los 35 mil dólares, según la ubicación.

Autoridades locales destacaron la diversidad de la región y la importancia de la comunidad migrante en el evento. El alcalde de San José subrayó que la diversidad es uno de los pilares económicos y sociales del área metropolitana que alberga el Super Bowl LX.

La vigilancia se mantendrá activa antes, durante y después del partido. Mientras tanto, se espera la llegada de más aficionados en las próximas horas.

