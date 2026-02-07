“No me quedaré de brazos cruzados”: Clinton pide transparencia total en archivos del caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

Bill Clinton se pronuncia ante el caso Epstein. Foto: Uno Tv/Captura de pantalla

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó públicamente que se publiquen en su totalidad los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera mencionado en documentos vinculados a la investigación del caso Epstein, pues hace unos días el Departamento de Justicia de los Estados Unidos liberó 3.5 millones de páginas sobre el caso donde también es mencionado.

A través de una publicación hecha por X, el expresidente, Bill Clinton aseguró que ha cooperado con las autoridades, al presentar una declaración jurada sobre la información que posee y al aceptar comparecer ante el comité correspondiente del Congreso estadounidense.

“He solicitado la publicación completa de los archivos de Epstein. He presentado una declaración jurada sobre lo que sé. Y justo esta semana, he accedido a comparecer en persona ante el comité”, señaló el exmandatario.

Solicita audiencia pública ante el Congreso

Clinton afirmó que su disposición a colaborar no ha sido suficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes, de acuerdo con su versión, buscan que la comparecencia se realice a puerta cerrada, pese a permitir la presencia de cámaras.

El exmandatario cuestionó este esquema y señaló que una audiencia cerrada podría prestarse a usos políticos, sin beneficiar ni a las víctimas del caso Epstein ni a la ciudadanía.

“Ahora, el presidente del comité dice que quiere cámaras, pero solo a puerta cerrada. ¿Quién se beneficia de este acuerdo? No son las víctimas de Epstein, que merecen justicia. Ni el público, que merece la verdad”, expresó.

Acusa uso político del caso Epstein

En su posicionamiento, Clinton sostuvo que una audiencia privada no cumple con los principios de transparencia, y afirmó que el proceso podría convertirse en un ejercicio de confrontación partidista.

Asimismo, reiteró que solo participará en una audiencia pública, donde la ciudadanía pueda conocer de primera mano los detalles de su testimonio y su relación con los archivos del caso.