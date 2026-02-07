Detienen a hombre que amenazó con matar a vicepresidente de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

La amenaza contra vicepresidente de EE. UU. ocurrió en enero. Foto: Reuters

Un hombre de 33 años fue detenido este viernes por autoridades federales de Estados Unidos tras ser acusado de amenazar con matar al vicepresidente JD Vance durante una visita oficial al estado de Ohio en enero pasado, informó el Departamento de Justicia.

La detención fue realizada por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, luego de que un gran jurado federal presentara cargos formales en contra del sospechoso, identificado como Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio.

Arresto federal tras acusación por amenazas contra el vicepresidente

De acuerdo con el comunicado oficial, Mathre enfrenta el cargo de “emitir una amenaza para matar e infligir daños físicos” contra el vicepresidente estadounidense. La acusación señala que el hombre habría expresado su intención de localizar a Vance y asesinarlo con un arma automática tipo M14.

Las autoridades federales no han precisado el lugar ni el medio en el que se habría emitido la amenaza, aunque confirmaron que el arresto se concretó este viernes como resultado directo de la investigación.

Amenaza ocurrió durante visita de JD Vance a Ohio

Según la información judicial, la amenaza se produjo durante una visita de JD Vance a Ohio en enero, lo que activó los protocolos de seguridad del Servicio Secreto.

Este caso se suma a otros incidentes recientes de seguridad relacionados con el vicepresidente. A principios de enero, Vance declaró que una persona intentó ingresar por la fuerza a su domicilio en Ohio, golpeando las ventanas de la vivienda.

En ese episodio, ni el vicepresidente ni su familia se encontraban en el lugar, y un hombre de 26 años fue detenido, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Investigación derivó en hallazgo de material ilegal

El Departamento de Justicia informó que, mientras se desarrollaba la investigación por la presunta amenaza contra el vicepresidente, las autoridades localizaron múltiples archivos digitales con material de abuso sexual infantil en posesión de Mathre.

Este hallazgo abrió líneas adicionales de investigación, independientes del caso de amenazas contra un funcionario federal, aunque integradas dentro del mismo expediente judicial.

Comparecencia judicial y situación legal

Shannon Mathre compareció por primera vez ante un juez federal del Distrito Norte de Ohio este viernes. Actualmente, permanece bajo custodia federal.

Las autoridades informaron que se encuentra a la espera de una audiencia de detención, programada para el 11 de febrero, en la que se definirá si continuará en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento de Justicia señaló que el caso sigue abierto y que no se descartan cargos adicionales conforme avance la revisión del material asegurado y las pruebas recabadas.

