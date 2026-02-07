Impiden a congresista supervisar Centro de Detención Migratoria en Otay Mesa

GENERANDO AUDIO...

El congresista federal Juan Vargas denunció que le fue negado el acceso al Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego, este 6 de febrero de 2026, cuando intentó realizar una visita de supervisión tras múltiples reportes sobre malas condiciones para personas migrantes detenidas. El recinto es operado por la empresa privada CoreCivic.

Lo que inició como un protocolo de seguridad terminó en un choque directo entre el poder legislativo y la administración del centro. Vargas, representante del distrito 52 del Congreso, acudió con la intención de verificar denuncias sobre falta de alimentos frescos, enfermedades y temperaturas extremadamente frías dentro de las instalaciones.

El legislador explicó que, además de las condiciones denunciadas, recibió reportes sobre el uso de jaulas para mantener a personas migrantes detenidas, una práctica que calificó como alarmante y que, aseguró, se creía superada.

Juan Vargas afirmó que su intención era constatar personalmente estas denuncias, pero el personal del centro le negó el acceso, argumentando que debía notificar su visita con al menos siete días de anticipación. Para el congresista, este requisito funciona como una barrera para ocultar deficiencias dentro del recinto.

De acuerdo con Vargas, la empresa CoreCivic cuenta con respaldo político que le permite imponer este tipo de restricciones. Señaló que la negativa a permitir la supervisión legislativa podría constituir una violación a la Constitución de Estados Unidos, al impedir la rendición de cuentas sobre el trato a personas bajo custodia federal.

El congresista también acusó que las condiciones denunciadas responderían a una política de intimidación contra migrantes, diseñada para disuadirlos mediante el miedo. Según dijo, los reportes incluyen amenazas implícitas de separación familiar y encierro en condiciones extremas.

Tras no lograr ingresar al centro, Juan Vargas ofreció una conferencia de prensa en el exterior, donde reiteró que emprenderá acciones legales para garantizar el derecho de supervisión del Congreso y la transparencia en los centros de detención migratoria.

Durante su visita, mientras el legislador se encontraba en el área administrativa, desde el exterior se escucharon gritos provenientes del centro de detención. Vargas señaló que él no los escuchó directamente y que no puede confirmar su origen.

El congresista insistió en que continuará buscando el acceso al Centro de Detención de Otay Mesa para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes detenidas y advirtió que el caso podría escalar a los tribunales si se mantiene el bloqueo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.