EE. UU. mata a tres en nuevo ataque contra presunta narcolancha

Ataque a presunta narcolancha. Foto: X @Southcom

Un nuevo ataque a una presunta narcolancha cobró la vida de tres hombres, confirmaron autoridades de Estados Unidos. A través de su cuenta de X, U.S. Southern Command compartió el momento en que la embarcación fue atacada.

De acuerdo con las imágenes, una vez que el objetivo estuvo identificado y en la mira, comenzó el ataque, que se suma al marco de las acciones impulsadas por el presidente Donald Trump para combatir el tráfico de drogas a territorio estadounidense.

“Por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción”

En la publicación, destacaron que, tras el ataque, “no hubo bajas en las fuerzas militares de EE. UU.”

Este ataque se suma a los que se registraron en días pasados en Pacífico y el Caribe, que cobraron, en total, la vida de 11 personas. Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de “cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe” informó el Comando Sur en la red X.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

El Gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos “narcoterroristas” que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

