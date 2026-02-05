Condenan a 5 años al “Mini Lic” en EE.UU. por tráfico de fentanilo

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. condena al “Mini Lic”. Foto: Getty Ilustrativa

Dámaso López Serrando, alias el “Mini Lic”, fue condenado a cinco años de prisión en Estados Unidos por cargos de fentanilo. El hijo de Dámaso López, el “Licenciado”, integrante del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace meses por intentar traficar la droga en territorio estadounidense.

De acuerdo con The Washington Post, el “Mini Lic” recibió la condena mínima establecida por las autoridades de Estados Unidos, la cual pudo llegar hasta los 40 años de cárcel.

López Serrano, fue detenido en Virginia, Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de fentanilo, un delito que cometió mientras gozaba de libertad condicional.

La carrera criminal del Mini Lic

El “Mini Lic” fue detenido originalmente en 2017 cuando se entregó voluntariamente a la justicia estadounidense. En ese momento, el gobierno estadounidense dijo que se trataba del miembro de más alto nivel de un cártel que se entregaba a las autoridades de forma voluntaria.

López Serrano se declaró culpable por tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína. Sin embargo, en 2022, salió de prisión bajo libertad condicional.

Después fue detenido nuevamente bajo cargos de tráfico de fentanilo, por los que, finalmente, habría sido sentenciado por las autoridades de Estados Unidos.

México busca la extradición del “Mini Lic”

En 2024, el gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición de Dámaso López Serrano, señalado como autor intelectual del asesinato, en 2017, del periodista Javier Valdez.

Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017 frente al local de su revista “Riodoce” en Culiacán, Sinaloa. Según las investigaciones, el móvil del crimen fue el enojo de López Serrano ante informaciones que publicó el periodista sobre los conflictos internos y disputas de poder que afectaban desde entonces al Cártel de Sinaloa.

La FGR obtuvo desde 2020 una orden de aprehensión en contra de López Serrano, una ficha roja de Interpol y la solicitud de extradición.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.