ICE detiene a 152 migrantes en operativo en Florida; hay ciudadanos de México

Redadas de ICE detiene 152 personas entre ellas hay mexicanos. Foto: Archivo Uno TV

Un operativo conjunto de tres días realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y autoridades del estado de Florida dejó como resultado la detención de al menos 152 migrantes, incluidos ciudadanos de México y países de Centroamérica, informaron autoridades migratorias.

Operativo conjunto en Florida

La acción se llevó a cabo en distintas zonas de Florida con la participación del ICE, la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP). Las autoridades señalaron que el despliegue formó parte de una estrategia coordinada para identificar y detener a personas con estatus migratorio irregular.

A través de redes sociales, el ICE informó que 23 personas fueron deportadas tan solo durante el segundo día del operativo, como resultado del trabajo conjunto con agencias estatales y locales.

¿Quiénes fueron detenidos?

De acuerdo con la información difundida por la agencia federal, entre los detenidos se encontraban ciudadanos de México, Guatemala y Honduras. Algunos de ellos enfrentan señalamientos por delitos como fraude, violencia doméstica, agresiones con arma y crueldad contra menores.

Las autoridades no detallaron los criterios completos utilizados para clasificar a los detenidos ni las ciudades específicas donde se realizaron los arrestos, aunque señalaron que se trató de personas consideradas de interés para las agencias de seguridad.

Colaboración bajo acuerdos 287(g)

El operativo se realizó bajo los acuerdos 287(g), que permiten a autoridades estatales y locales colaborar con el ICE en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias, bajo supervisión federal.

Deportaciones y proceso migratorio

Del total de personas detenidas, las autoridades confirmaron que 23 migrantes fueron deportados de manera inmediata. El resto quedó sujeto a procesos migratorios conforme a la legislación vigente en Estados Unidos, sin que se precisara el estatus actual de cada caso.

