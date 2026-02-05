Frío extremo en Florida congela iguanas y las tira de los árboles

GENERANDO AUDIO...

Las iguanas congeladas comenzaron a caer de los árboles en Florida, Estados Unidos, tras las temperaturas más bajas registradas en 35 años, según reportes locales y especialistas en fauna. El fenómeno ocurre cuando el frío extremo reduce la actividad corporal de estos reptiles, que dependen del calor ambiental para moverse.

Pierce Kennamer, experto en iguanas, explicó que la combinación de bajas temperaturas y fuertes vientos provocó el efecto. “No es algo que se vea todos los días. La temperatura bajó con sensación térmica a niveles muy bajos en varias zonas del estado, y en el sur de Florida llegó a los 20 grados Fahrenheit con vientos fuertes, lo que sacó a las iguanas de los árboles”, señaló.

Por qué el frío provoca caída de iguanas en Florida

Las iguanas son reptiles de sangre fría. Eso significa que su cuerpo funciona según la temperatura del ambiente. Cuando el termómetro cae de forma brusca, entran en un estado similar a la hibernación.

Durante ese proceso:

Su metabolismo se vuelve más lento

Pierden fuerza muscular

Sus movimientos se reducen casi por completo

Quedan rígidas o inmóviles

Al quedarse sin fuerza para sujetarse, muchas iguanas congeladas terminan cayendo de ramas y estructuras elevadas. Expertos indican que no siempre están muertas: varias pueden recuperarse cuando sube la temperatura.

Florida las considera especie invasora

Autoridades ambientales clasifican a las iguanas en Florida como especie invasora, debido a su rápida reproducción y al daño que causan en infraestructura, cultivos y ecosistemas locales.

Ante la ola de frío, algunos residentes y controladores de plagas aprovechan para capturarlas con mayor facilidad. En varios casos, son sacrificadas como parte de los programas de control de fauna invasora permitidos en el estado.

Especialistas recomiendan no manipularlas sin experiencia, ya que al recuperar temperatura pueden reaccionar de forma defensiva. El fenómeno podría repetirse mientras continúen las condiciones de frío extremo en la región.

