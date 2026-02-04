Qué es el movimiento MAGA y por qué rechaza el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

MAGA está en contra de la participación de Bad Bunny en el Super Bowl. Fotos: AFP

El movimiento MAGA (Make America Great Again) es una corriente política y social vinculada al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que promueve priorizar los intereses nacionales en temas económicos, culturales y migratorios. El lema se consolidó como un símbolo de identidad para millones de seguidores y hoy representa una de las principales corrientes internas del Partido Republicano.

La designación de Bad Bunny como artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, provocó el rechazo de sectores afines a MAGA, que cuestionaron la presencia de un cantante latino en uno de los eventos televisivos más vistos del país.

Las críticas surgieron desde el anuncio oficial y se intensificaron tras la difusión de un video promocional del artista, en el que se resaltan elementos de diversidad cultural y representación étnica.

Qué es el movimiento MAGA en Estados Unidos

El movimiento Make America Great Again nació como un lema político impulsado por Donald Trump desde 2011 y se consolidó durante sus campañas presidenciales. Con el tiempo, el término dejó de ser solo una frase electoral y se convirtió en una corriente política. Fue más allá pues influyó en debates sobre migración, política exterior, comercio y cultura.

Sus seguidores suelen identificarse públicamente con el acrónimo MAGA. Con ello defienden una visión de Estados Unidos centrada en el inglés, control migratorio y la preservación de lo que consideran valores tradicionales del país.

Aunque el lema fue popularizado por Trump, ya había sido utilizado anteriormente en la política estadounidense, particularmente durante la campaña presidencial de Ronald Reagan en 1980.

Por qué el movimiento MAGA critica el show de Bad Bunny

Las críticas del movimiento MAGA al show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se concentran en varios puntos. Todos ellos expuestos en redes sociales y espacios de opinión afines al conservadurismo:

El uso predominante del español en la música del artista, en un evento considerado representativo de la cultura estadounidense

en la música del artista, en un evento considerado representativo de la cultura estadounidense La postura política de Bad Bunny, quien ha manifestado críticas a las políticas migratorias y a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

de Bad Bunny, quien ha manifestado críticas a las políticas migratorias y a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Su respaldo previo a figuras del Partido Demócrata durante la campaña presidencial de 2024

La idea de que el espectáculo de medio tiempo debe reflejar valores culturales tradicionales de Estados Unidos

A partir de estos argumentos, seguidores del movimiento impulsaron también una petición en línea para retirar al cantante del show y propusieron alternativas musicales asociadas a la música country o rock estadounidense.

Reacciones políticas y debate cultural

El rechazo al anuncio también incluyó declaraciones de aliados de Trump y comentaristas conservadores, quienes llamaron a boicotear el Super Bowl 2026 y cuestionaron la decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny como figura central del espectáculo.

Por otro lado, autoridades estatales y sectores culturales defendieron la diversidad artística del evento, lo que amplificó el debate público sobre identidad, representación y política en Estados Unidos.

La polémica alrededor del show de medio tiempo refleja también cómo el movimiento MAGA ha trasladado sus posturas políticas y culturales a espacios de entretenimiento masivo, convirtiendo el Super Bowl en un nuevo escenario de discusión nacional.

