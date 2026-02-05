Bill Gates rechaza correos del caso Epstein: “me arrepiento de haberlo conocido”

GENERANDO AUDIO...

Bill Gates, cofundador de Microsoft, rechazó los borradores de correos electrónicos atribuidos a Jeffrey Epstein que lo mencionan, luego de la publicación de los documentos más recientes del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El empresario aseguró que los mensajes son falsos, expresó su arrepentimiento por haber convivido con Epstein y subrayó que nunca viajó a la isla propiedad del financiero ni conoció a las mujeres vinculadas al caso.

En entrevista con el medio 9 News de Australia, Gates calificó como “falso” el contenido de los correos que lo involucran y afirmó que nunca fueron enviados.

Señaló que conoció a Epstein en 2011 y que durante tres años sostuvo varias cenas con él, pero el enfoque de esos encuentros estuvo relacionado con posibles donaciones para temas de salud global.

La relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein

De acuerdo con los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de EE. UU., Gates es mencionado en borradores de correos electrónicos fechados entre 2011 y 2013. En esos textos, Epstein afirma que el empresario habría contraído una infección de transmisión sexual durante encuentros con mujeres rusas y que habría solicitado antibióticos para entregarlos a su entonces esposa, Melinda Gates.

Aunque esta información no tiene peso judicial, Gates decidió romper el silencio y negar categóricamente su contenido.

Reiteró que nunca conoció a ninguna mujer relacionada con las acusaciones contra Epstein y volvió a enfatizar que jamás visitó su isla. “Cada minuto que pasé con él me arrepiento y pido perdón”, declaró.

Documentos del caso Epstein y nombres mencionados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó el viernes 30 de enero cerca de 3.5 millones de páginas relacionadas con el caso del financiero Jeffrey Epstein, según confirmó el fiscal general adjunto Todd Blanche. El anuncio se realizó mediante un video en YouTube, donde se detalló que el archivo incluye más de 2 mil videos y alrededor de 180 mil imágenes.

En los documentos se mencionan diversas figuras públicas, entre ellas Donald Trump, Ivanka Trump, Bill Clinton, Hillary Clinton, Elon Musk, Richard Branson, Andrés Mountbatten-Windsor, Jamie Foxx, Sammy Sosa, así como el Cártel de Sinaloa, sin señalar a integrantes específicos.

La publicación de estos archivos responde a la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada por el Congreso de Estados Unidos, que obliga al Estado a abrir los expedientes relacionados con Epstein y su antigua pareja, Ghislaine Maxwell, tras meses de presión pública y política.

