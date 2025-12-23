EE. UU. sube oferta: 3 mil dólares y vuelo gratis por autodeportación

GENERANDO AUDIO...

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ofrece ahora 3 mil dólares y un vuelo gratuito a quienes decidan autodeportarse antes de que termine el año. La medida busca que las personas salgan del país de forma voluntaria mediante la aplicación CBP Home.

¿En qué consiste el programa de autodeportación?

La campaña lanzada meses atrás por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permite que los inmigrantes sin estatus legal se registren para salir del país de manera voluntaria, usando la aplicación CBP Home.

Quienes completen el proceso recibirán:

Un vuelo gratuito a su país de origen

a su país de origen Un apoyo económico, el cual es ahora de 3 mil dólares, entregado una vez que regresen a su nación.

¿Qué pasa si no se registran en CBP Home?

Las autoridades estadounidenses advirtieron que quienes no se autodeporten podrán ser:

Localizados

Arrestados

Deportados de manera forzada

Además, se señaló que estas personas no podrán volver a ingresar a Estados Unidos en el futuro.

Aumento del apoyo económico para salir del país

De acuerdo con la información oficial, este programa antes ofrecía solo mil dólares a quienes aceptaban salir de forma voluntaria. El aumento a 3 mil dólares forma parte de una campaña especial de fin de año, con el objetivo de acelerar las salidas voluntarias.

Cómo registrarse para la autodeportación

Las personas interesadas deben:

Descargar la aplicación CBP Home

Registrar su información personal

Solicitar la salida voluntaria

Esperar la confirmación del vuelo y el apoyo económico

Las autoridades recomiendan usar únicamente canales oficiales para evitar fraudes o información falsa.

Advertencia oficial del gobierno estadounidense

El mensaje del gobierno es claro: quienes no participen en el programa enfrentarán consecuencias legales, mientras que quienes acepten la salida voluntaria recibirán apoyo económico y transporte sin costo.

