Tras apagón en San Francisco, Waymo restablece su servicio de robotaxis

Waymo reestablece servicio tras apagón en San Francisco. Foto: Getty

Este lunes, la empresa Waymo anunció que sus servicios de robotaxis quedaron restablecidos, luego de que la flota quedara paralizada tras el apagón ocurrido en San Francisco el fin de semana.

La filial de Alphabet, empresa matriz de Google, suspendió sus operaciones el sábado en la tarde luego de que un incendio en una subestación eléctrica dejara a cerca de una tercera parte de la ciudad sin electricidad. Sin semáforos en funcionamiento, muchos de los vehículos autónomos quedaron congelados en las intersecciones, provocando grandes atascos de tráfico.

“Restablecimos el servicio de transporte bajo demanda en el área de la bahía de San Francisco el domingo”, dijo un portavoz de Waymo.

La compañía dijo que sus autos están programados para tratar semáforos que no funcionan como señales de alto, pero la escala del apagón hizo que los vehículos permanecieran estacionados mucho más tiempo de lo usual.

Waymo planea superar 15 millones de viajes en este 2025

La interrupción se produjo en medio de la rápida expansión de Waymo. La empresa planea superar los 15 millones de viajes en 2025, frente a 4 millones en 2024.

Su servicio, disponible en 10 ciudades de Estados Unidos a principios de 2026, pretende expandirse a unas 20 áreas metropolitanas en el plazo de un año, incluida Londres.

