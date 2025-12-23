GENERANDO AUDIO...

Trump advirtió a Nicolás Maduro. Foto: Cuartoscuro

Donald Trump aseguró que lo más “inteligente” que puede hacer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es dimitir al poder. De acuerdo con el mandatario de Estados Unidos, en caso de que su homólogo venezolano se muestre “duro” tendrá consecuencias.

El republicano fue cuestionado sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Nicolás Maduro, y aunque no dio una respuesta afirmativa, advirtió que eso dependerá del presidente venezolano.

“Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo. Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”, afirmó Donald Trump desde Palm Beach.

Aunque no son las primeras declaraciones que hace el mandatario estadounidense respecto a un conflicto armado con Venezuela, pues en días pasados dejó abierta la posibilidad de una guerra con el país latinoamericano.

“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

“Le iría mejor” si se enfoca más en EE.UU. que en Venezuela: Maduro responde

En un acto en Caracas y sin referirse directamente a las declaraciones hechas por Trump en Palm Beach, Maduro dijo que cada mandatario debía atender los asuntos internos de su propio país y que así le iría mejor al mandatario estadounidense.

“Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”, afirmó Maduro en un acto transmitido en televisión estatal

La tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela

Desde hace semanas, Estados Unidos y Venezuela viven una tensa relación. En medio de rispidez la administración de Trump incrementó la millonaria recompensa para detener a Maduro, a quien señala de nexos con el narcotráfico.

A la par de las acusaciones contra el presidente Maduro, y como parte de sus acciones contra el tráfico de drogas, el gobierno de Trump ha atacado narcolanchas presuntamente provenientes de Venezuela.

Además, hace unos días se intensificó la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

