Helena Moreno, la primera alcaldesa latina. Foto: Gettyimages

Helena Moreno, nacida en Xalapa, Veracruz, asumió este lunes 12 de enero de 2026 el cargo como alcaldesa de Nueva Orleans, convirtiéndose en la primera mujer latina en gobernar esta ciudad de Estados Unidos. Durante su toma de protesta, la nueva mandataria destacó los valores de diversidad, apertura e inclusión como ejes de su administración.

La ceremonia contó con la participación de figuras políticas locales y nacionales. En el acto, la exvicepresidenta demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, destacó el perfil de Moreno y su trayectoria en el servicio público.

“Es un honor profundo poder juramentar a una líder extraordinaria, una servidora pública que admiro y una querida amiga”, expresó Kamala Harris.

Al rendir protesta, Helena Moreno afirmó:

“Juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de alcaldesa de la ciudad de Nueva Orleans, según lo mejor de mi habilidad y entendimiento”, mencionó Helena Moreno.

De Veracruz a Nueva Orleans: trayectoria personal y profesional

Helena Moreno nació en Xalapa, México, y vivió en esa ciudad hasta los ocho años, cuando su familia emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. El español fue su primera lengua, lo que representó un reto en sus primeros años escolares; sin embargo, con el apoyo de su familia logró incorporarse plenamente al sistema educativo estadounidense. Actualmente, habla español e inglés y con fluidez y mantiene vínculos familiares en México.

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Antes de ingresar a la política, desarrolló una carrera como reportera de investigación, destacando en la cadena WDSU-TV, afiliada a NBC, donde formó parte de un equipo galardonado con un Premio Emmy por su cobertura del huracán Katrina.

Carrera política y causas impulsadas

En 2010, Helena Moreno fue electa para la Cámara de Representantes de Luisiana, donde representó al Distrito 93, una de las zonas más diversas de Nueva Orleans. Desde el ámbito legislativo, impulsó iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres, la reforma de la justicia penal, la seguridad pública, la atención médica, la educación inicial y el cuidado de las personas adultas mayores.

Asimismo, su trabajo en la lucha contra la violencia doméstica fue reconocido por diversas organizaciones y documentado en la producción audiovisual Five Awake. Más adelante, como integrante del Concejo Municipal de Nueva Orleans, promovió políticas para fortalecer la representación y los derechos de la comunidad latina, históricamente subrepresentada en la ciudad.

Con su llegada a la alcaldía, Helena Moreno inicia una nueva etapa política en Nueva Orleans, marcada por su origen migrante y una trayectoria centrada en la inclusión social y la atención a comunidades diversas.

