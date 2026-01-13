Trump mantiene sobre la mesa ataques aéreos contra Irán, afirma la Casa Blanca

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún evalúa ataques aéreos contra Irán para frenar la represión contra manifestantes, informó este lunes la Casa Blanca, al tiempo que confirmó que sigue abierto un canal diplomático entre ambos países.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Donald Trump mantiene “todas sus opciones sobre la mesa”, incluyendo ataques aéreos, ante la violencia registrada en Irán contra manifestantes.

“Una cosa en la que el presidente Trump es muy bueno es en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa. Y los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe”, dijo Karoline Leavitt a los periodistas.

Leavitt agregó que la “diplomacia siempre será la primera opción del presidente”. De igual forma, destacó que sigue abierto un canal para la diplomacia, y que en conversaciones privadas con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Irán adoptó un “tono muy diferente”.

“Lo que están oyendo públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes”, explicó, Karoline Leavitt.

Irán responde: no busca guerra, pero está preparado

El presidente Trump dijo el domingo que el ejército de Estados Unidos estudia “opciones muy fuertes” contra Irán, al afirmar que “parece” que Irán cruzó una línea roja cuando manifestantes fueron asesinados.

El republicano, además, afirmó que los líderes iraníes solicitaron una reunión, pero que podrían “tener que actuar antes” de un encuentro.

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, Irán respondió: el canciller Abás Araqchi afirmó que el país “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”.

No obstante, el diplomático agregó que también están “preparados para negociar”, pero matizó que “estas negociaciones deben ser justas”.

La cancillería iraní afirmó al mismo tiempo que existía un canal de comunicación abierto entre Teherán y el enviado especial de Trump, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas.

Protestas en Irán dejan al menos 648 muertos

Las protestas en Irán comenzaron el pasado 28 de diciembre y, desde entonces, se han intensificado en un movimiento que desafía al régimen teocrático de la República Islámica.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó el lunes, al menos, 648 manifestantes muertos en Irán desde el inicio de las protestas contra el gobierno.

