“Salgan de Irán ahora”, advierte EE. UU. a sus ciudadanos

Estados Unidos pide abandonar Irán. Foto: Archivo

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta urgente de seguridad en la que pidió a la ciudadanía estadounidense abandonar Irán lo antes posible, o en caso de no poder hacerlo, resguardarse en una zona segura con provisiones básicas, ante el incremento de protestas y el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

El aviso fue difundido mediante un comunicado de la embajada virtual de Estados Unidos, en el que se advierte que las manifestaciones en distintas regiones de Irán se han intensificado y podrían tornarse violentas, lo que eleva el riesgo de arrestos, heridos y restricciones severas a la movilidad.

Qué pasa con la relación entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán mantienen una relación diplomática rota desde 1980, tras la Revolución Islámica iraní y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Desde entonces, ambos países han sostenido una relación marcada por tensiones políticas, sanciones económicas, conflictos regionales y episodios de confrontación indirecta, particularmente en Medio Oriente.

En este contexto, Washington ha reiterado en múltiples ocasiones que Irán representa un entorno de alto riesgo para ciudadanos estadounidenses, debido a detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones a la asistencia consular, ya que Estados Unidos no cuenta con embajada ni consulado en territorio iraní.

Qué dice el comunicado oficial

De acuerdo con el aviso, las autoridades estadounidenses alertaron que en Irán se han registrado:

Protestas en aumento , con potencial de volverse violentas

, con potencial de volverse violentas Cierres de carreteras y suspensión del transporte público

y Bloqueo parcial o total del acceso a internet , redes móviles y fijas

, redes móviles y fijas Cancelación y suspensión de vuelos internacionales, al menos hasta el viernes 16 de enero

El comunicado señala que los ciudadanos estadounidenses deben anticipar cortes prolongados de internet, planificar medios alternativos de comunicación y, si las condiciones lo permiten, considerar la salida del país por vía terrestre hacia Armenia o Turquía.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses en Irán

El Departamento de Estado detalló una serie de acciones inmediatas para quienes se encuentren en territorio iraní:

Salir de Irán de inmediato , sin depender de asistencia del gobierno estadounidense

, sin depender de asistencia del gobierno estadounidense Si no es posible salir, permanecer en un lugar seguro , con alimentos, agua, medicamentos y artículos esenciales

, con alimentos, agua, medicamentos y artículos esenciales Evitar manifestaciones , mantener un perfil bajo y estar atentos al entorno

, mantener un perfil bajo y estar atentos al entorno Seguir la información de medios locales y ajustar planes conforme evolucione la situación

y ajustar planes conforme evolucione la situación Mantener el teléfono cargado y comunicación constante con familiares

y comunicación constante con familiares Registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas oficiales

Rutas de salida y advertencias clave

El gobierno estadounidense advirtió que las personas con doble nacionalidad, estadounidense e iraní, deben salir de Irán únicamente con pasaporte iraní, ya que Teherán no reconoce la doble nacionalidad y puede tratar a estas personas exclusivamente como ciudadanos iraníes. Mostrar un pasaporte estadounidense o vínculos con Estados Unidos puede ser motivo de interrogatorio, arresto o detención.

Entre las rutas terrestres disponibles:

Armenia : La frontera Agarak/Norduz permanece abierta. Ciudadanos estadounidenses pueden ingresar sin visa hasta por 180 días.

: La frontera Agarak/Norduz permanece abierta. Ciudadanos estadounidenses pueden ingresar sin visa hasta por 180 días. Turquía : Cruces fronterizos abiertos en Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi y Esendere/Serow.

: Cruces fronterizos abiertos en Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi y Esendere/Serow. Turkmenistán: Requiere autorización previa especial del gobierno turkmeno, gestionada vía la embajada de EE. UU. en Asjabad.

Las autoridades recomendaron no intentar salir por Azerbaiyán, Afganistán, Irak ni por la frontera entre Pakistán e Irán, debido a restricciones y riesgos adicionales.

Finalmente, se recordó que Suiza actúa como potencia protectora de los intereses estadounidenses en Irán, ante la ausencia de relaciones diplomáticas directas

