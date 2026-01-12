Aranceles del 25% a países que comercien con Irán: Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.

A través de su red social Truth Social, Trump informó que la medida entra en vigor de forma inmediata y aplicará a cualquier nación que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán y, al mismo tiempo, haga negocios con Estados Unidos.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, dijo Trump en su red Truth Social.

China y Turquía, entre los principales socios de Irán

De acuerdo con datos de Trading Economics, los principales socios comerciales de Irán son:

China

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Irak

Naciones que ahora podrían verse afectados por los aranceles del 25% anunciados por Trump.

La tensión entre Estados Unidos e Irán

El anuncio del 25% de aranceles a todo país que comercie con Irán suma a la tensión que se vive entre las naciones y a la amenaza hecha por el presidente republicano hace unos días, sobre una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos ha aumentado el número de muertos.

“Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe”, comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Agregó, sin embargo, que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y lo que dice Teherán en privado es “bastante diferente” a lo que dice en declaraciones públicas.

