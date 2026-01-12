GENERANDO AUDIO...

Bruce Fein se habría incorporado sin solicitud de Maduro. Foto: AFP

Un juez federal de Nueva York eliminó este día al abogado Bruce Fein del equipo legal que defiende al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al concluir que el litigante no tenía base legal para incorporarse al caso.

La decisión fue emitida por el juez Alvin K. Hellerstein, quien inicialmente había aprobado la solicitud de Fein para sumarse a la defensa en el proceso por tráfico de drogas que enfrenta Maduro en Estados Unidos, pero posteriormente revirtió su postura.

Juez revierte autorización tras objeción del abogado principal

De acuerdo con el documento judicial, el cambio de criterio ocurrió después de que Barry Pollack, actual abogado de Maduro, se opusiera formalmente a la participación de Fein en el caso.

Hellerstein determinó que solo Nicolás Maduro tiene la autoridad legal para contratar a un abogado defensor y que dicha facultad no puede ser ejercida por terceros no identificados.

Fein alegó respaldo del entorno de Maduro

En documentos presentados ante el tribunal, Bruce Fein, quien fue fiscal general adjunto asociado durante la presidencia de Ronald Reagan, aseguró que personas con credibilidad dentro del círculo íntimo o familiar de Maduro habían solicitado su intervención legal.

Fein afirmó que Maduro había expresado su deseo de recibir su ayuda, aunque no existía una solicitud directa ni explícita por parte del exmandatario venezolano.

El tribunal rechaza citar a Maduro para aclarar la defensa

El juez Alvin K. Hellerstein rechazó la petición de Fein para que el tribunal citara a Maduro con el fin de preguntarle si deseaba incorporarlo a su defensa.

“Si Maduro desea retener a Fein, tiene la capacidad de hacerlo”, escribió el juez. “Fein no puede autoproclamarse representante de Maduro”.

Pollack niega cualquier vínculo entre Fein y Maduro

En una presentación judicial previa, Barry Pollack afirmó que habló directamente con Maduro, quien le confirmó que no conoce a Bruce Fein, que no se ha comunicado con él y que no lo ha contratado ni autorizado como su abogado.

Pollack fue el único abogado que acompañó a Maduro durante su comparecencia del 5 de enero ante el tribunal federal de Manhattan, realizada días después de que fuerzas especiales estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia en Caracas.

