Demócratas acusan a Trump de atacar Irán sin autorización del Congreso

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vuelto a condenar, como ya hizo el año pasado, que el nuevo ataque combinado de EE. UU. e Israel lanzado este sábado contra Irán es un acto de guerra que no ha contado con la imprescindible aprobación del Congreso.

El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes sostuvo que la acción militar constituye una decisión que debía contar con el aval del Congreso, salvo en casos considerados como circunstancias extraordinarias.

Demócratas cuestionan ataque de EEUU e Israel contra Irán

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, señaló que la Administración Trump estaba obligada a solicitar autorización legislativa antes de ordenar el operativo militar.

De acuerdo con el legislador, incluso un ataque preventivo debe considerarse un acto de guerra bajo el marco constitucional estadounidense si no existen condiciones de fuerza mayor que justifiquen una acción inmediata.

Jeffries indicó que, aunque Irán representa un actor que debe ser enfrentado por violaciones a derechos humanos, la decisión de abandonar la vía diplomática y ejecutar un ataque militar podría exponer a tropas estadounidenses ante posibles represalias.

Congreso de EEUU exige explicación por ofensiva militar contra Irán

El dirigente demócrata también cuestionó la necesidad del nuevo operativo militar al recordar declaraciones previas del presidente Trump sobre ataques realizados en junio de 2025.

Según Jeffries, si el programa nuclear iraní hubiera sido destruido tras las operaciones militares anteriores, no existiría justificación para una nueva ofensiva.

El legislador pidió que la Administración federal explique de forma inmediata ante el Congreso y la población estadounidense los motivos del ataque, así como los objetivos de seguridad nacional vinculados a la operación.

Asimismo, solicitó que se presente una estrategia clara para evitar una escalada militar prolongada en Oriente Próximo.

Partido Demócrata pide justificar acto de guerra

En su posicionamiento, el Partido Demócrata reiteró que el Poder Ejecutivo debe detallar el alcance de la operación militar, sus consecuencias y los riesgos para el personal estadounidense desplegado en la región.

La bancada opositora insistió en que cualquier acción militar de esta naturaleza requiere supervisión legislativa conforme al sistema constitucional de Estados Unidos.

