Denuncia en archivos de Epstein acusa que Trump “subastaba” niñas

Archivos Epstein revelan subasta de personas por Trump. Foto: Gettyimages

En la reciente liberación de los archivos del caso Epstein, se mencionan denuncias incluidas dentro de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en las que se señala la organización de fiestas presuntamente realizadas por Donald Trump en su propiedad de Mar-a-Lago. De acuerdo con estos documentos, dichas reuniones eran identificadas como “chicas del calendario”, y en los testimonios se afirma que Jeffrey Epstein trasladaba a menores de edad a estos encuentros, donde presuntamente eran ofrecidas a los asistentes.

Según los documentos filtrados de Epstein, una denunciante describe que en esas fiestas se habrían aplicado métodos de selección y evaluación sobre las menores, quienes posteriormente eran “subastadas”. En los testimonios también se menciona que entre los invitados figuraban hombres mayores y personajes públicos, como Elon Musk, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, así como los abogados Allan Dershowitz y Bob Shapiro, además de Ghislaine Maxwell.

Dentro de los archivos, una de las denunciantes afirma que tenía 13 años de edad cuando ocurrieron los hechos relatados y que fue obligada a participar en actos sexuales dentro de habitaciones durante esas reuniones. En el mismo testimonio, se señala que otra menor, amiga suya de 15 años, habría sido obligada a mantener relaciones con Jeffrey Epstein. Los documentos aclaran que estos relatos corresponden a denuncias y no a resoluciones judiciales.

Denuncias y señalamientos en los archivos

En otro apartado de los archivos, una denunciante afirma tener videos de fiestas sexuales de alto perfil, así como de presuntos tratos con el Cártel de Sinaloa, y asegura haber presenciado la muerte de una joven durante una de esas reuniones, señalando a Robin Leach como responsable. Este señalamiento forma parte de un Complaint Summary y no cuenta con una conclusión judicial.

En los documentos también se mencionan otros nombres que, según los testimonios, habrían asistido a fiestas organizadas por Epstein, entre ellos Bill Clinton, Iván Wilzig, Jamie Foxx, Robin Leach y el propio Jeffrey Epstein, junto con su entorno cercano.

En otra denuncia, se señala que dos hermanos gemelos, Allen y Oren Alexander, habrían participado en abusos contra menores, y que un tercer hermano, Tal, habría agredido a una adolescente de 14 años, identificada en los documentos como Katie LNU. El testimonio agrega que en estos encuentros también habría presencia de mujeres jóvenes y modelos mayores, siempre como parte de relatos denunciados en los archivos.

Finalmente, una denunciante afirma haber sido víctima y testigo de una presunta red de tráfico sexual en el campo de golf de Trump en Rancho Palos Verdes, California, entre 1995 y 1996. En ese contexto, señala a Ghislaine Maxwell como presunta intermediaria de las reuniones, cuyos clientes habrían incluido a Epstein, Robin Leach y Donald Trump. También refiere amenazas para guardar silencio sobre lo ocurrido, de acuerdo con su testimonio contenido en los documentos oficiales.

