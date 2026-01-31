Estallan protestas nacionales en EE. UU. contra redadas del ICE

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes piden fin al operativo de ICE y amagan con huelga. Fotos: Reuters

Protestas masivas se registraron este viernes en decenas de ciudades de Estados Unidos contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en rechazo a la política migratoria de la administración de Donald Trump y a lo que los organizadores califican como detenciones arbitrarias y represión contra comunidades migrantes.

Las movilizaciones incluyeron marchas, concentraciones frente a edificios públicos y llamados a boicot y huelga general, con suspensión de clases, cierre de negocios y paro de actividades laborales en distintos puntos del país.

Convocan a boicot, huelga y cierre de actividades

De acuerdo con los convocantes, las protestas buscan frenar lo que consideran una ofensiva migratoria ejecutada con impunidad por agentes del ICE. En Minneapolis se reportó el cierre de comercios y la salida de estudiantes de escuelas como parte de una jornada de protesta que sirvió de detonante para acciones similares en otros estados.

Los organizadores estimaron la realización de al menos 250 manifestaciones en 46 estados, bajo el lema: “Sin trabajo. Sin escuela. Sin compras. Dejen de financiar a ICE”, con presencia en ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Washington y San Antonio.

Muertes y denuncias de represión motivan consignas contra ICE

Las movilizaciones también respondieron a denuncias por represión durante protestas previas, que, según reportes de los organizadores, ya dejaron dos personas muertas, identificadas como Alex Pretti y Renee Good, miembros de la comunidad de Minneapolis que participaban en acciones contra las redadas migratorias.

En la plaza Foley de Nueva York, uno de los puntos habituales de protesta, manifestantes portaron carteles con consignas como “Protestar contra el ICE no es un delito” y “Justicia para todas las víctimas del terrorismo del ICE”, antes de marchar por calles de Manhattan.

Protestas simultáneas en ciudades clave del país

Las manifestaciones se replicaron de forma simultánea en Filadelfia, Nueva York, Boise, Columbus, Chicago, Milwaukee, Phoenix, Denver, Austin y Columbia, Carolina del Sur, donde grupos se concentraron frente a ayuntamientos, juzgados y edificios legislativos.

En Los Ángeles, una multitud se congregó frente al ayuntamiento, con manifestantes ondeando banderas y mostrando carteles desde una cornisa del edificio, según imágenes aéreas difundidas por por medios.

En Albuquerque, Nuevo México, otro contingente marchó por el centro de la ciudad, de acuerdo con imágenes de KOAT.

Estudiantes y comunidades se suman a las movilizaciones contra ICE

Estudiantes de preparatorias y universidades en Florida, California y otros estados realizaron huelgas académicas. En ciudades como Milwaukee y Buffalo, personas se reunieron en parques y esquinas, mientras que en Atlanta se reportaron cánticos contra agentes federales y consignas como “Los inmigrantes son bienvenidos aquí”, acompañadas de música y tambores.

Las protestas continúan en desarrollo y los convocantes advirtieron que las acciones podrían extenderse si no hay cambios en la política migratoria federal.

