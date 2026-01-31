Revelan supuesta participación del Cártel de Sinaloa en fiestas de Epstein

GENERANDO AUDIO...

La publicación de 3.5 millones de páginas del caso Jeffrey Epstein, realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), reveló nuevos resúmenes de denuncias que mencionan una supuesta participación del Cártel de Sinaloa en fiestas ligadas al financiero, de acuerdo con los documentos oficiales difundidos este 30 de enero.

“La denunciante afirma tener video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con cárteles y de haber presenciado cómo Robin Leach (ícono de la televisión) estranguló hasta la muerte a una joven en una fiesta”, se lee en uno de los documentos.

Los archivos forman parte del proceso de transparencia encabezado por el DOJ y contienen reportes, testimonios y material sensible recopilado tras la muerte de Epstein en 2019. Las autoridades aclararon que el contenido no constituye acusaciones formales, sino registros de quejas y declaraciones presentadas por denunciantes.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que el Departamento reunió cerca de 6 millones de páginas, de las cuales se determinó hacer públicas al menos la mitad, conforme a la ley.

Cártel de Sinaloa aparece en denuncias sobre fiestas y presunto asesinato

Dentro del nuevo lote de documentos se incluye un Complaint Summary en el que una denunciante afirma tener video de fiestas sexuales de alto perfil, así como de presuntos tratos con cárteles. En ese apartado, el Cártel de Sinaloa aparece mencionado en la columna de “nombres relevantes”, junto con Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Donald Trump y Robin Leach.

El mismo testimonio señala que la denunciante asegura haber presenciado el asesinato de una joven durante una de esas fiestas, y afirma que Robin Leach la habría estrangulado. Los documentos no presentan pruebas concluyentes ni resoluciones judiciales sobre estos hechos, y las autoridades reiteran que se trata únicamente de señalamientos contenidos en una denuncia.

El Departamento de Justicia subrayó que la inclusión de nombres en estos resúmenes no implica culpabilidad ni confirma la veracidad de los relatos. La información se mantiene como parte del expediente histórico del caso.

Publicación de archivos y postura oficial

Parte del material ya había sido revelado a finales de 2025 por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, lo que generó polémica por imágenes explícitas y referencias a figuras públicas como Bill Clinton y Michael Jackson, sin acusaciones formales en su contra.

Blanche explicó que algunos documentos permanecen redactados para proteger la privacidad de las víctimas. Además, adelantó que el DOJ entregará un informe detallado al Congreso con el desglose de los archivos publicados, retenidos y censurados.

La difusión de estos documentos vuelve a colocar el caso Epstein en el debate público, ahora por la mención del Cártel de Sinaloa y un presunto homicidio descritos dentro de denuncias oficiales, sin que hasta el momento exista una resolución judicial al respecto.

