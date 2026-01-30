Donald Trump nomina a Kevin Warsh para encabezar la Reserva Federal

GENERANDO AUDIO...

El candidato ya fue presidente de dicha institución. Foto: Reuters.

El presidente Donald Trump, anunció la nominación de Kevin Warsh para la presidencia de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed), como parte de su intento por lograr que dicho organismo reduja la tasa de intereses a tarjetas de crédito

En su cuenta de Truth Social, el mandatario expuso la trayectoria de su candidato, resaltando su experiencia en economía y finanzas.

Por ello, aseguró que Kevin Warsh pasaría a la historia “como uno de los grandes presidentes” de la Reserva Federal.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed, quizá el mejor. Además de todo lo demás, es “central casting”, y nunca los decepcionará. ¡Felicidades, Kevin!”

Tras esto, el Senado deberá confirmar la candidatura para que, posteriormente, el presidente de Estados Unidos proceda con la designación formal por un periodo de cuatro años.

¿Quién es Kevin Warsh?

Es un economista y financiero estadounidense. Por su especialización en política monetaria, su carrera ha estado vinculada a la Reserva Federal. Y es que, ya fue gobernador de la Reserva Federal, entre 2006 y 2011. Con 35 años, se convirtió en el gobernador más joven de dicha institución.

Cargos de Kevin Warsh

1995-2002: Ejecutivo en Morgan Stanley & Co. en Nueva York.

2002-2006: Asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del National Economic Council.

2006-2011: Gobernador de la Junta del Federal Reserve System.

2011-presente: Académico, investigador, director independiente y asesor financiero con posiciones destacadas en Hoover Institution, Stanford y consejos corporativos

¿Qué interés tiene Donald Trump en la Reserva Federal?

Desde días antes, existían especulaciones que apuntaban a la designación de Kevin Warsh de acuerdo con Reuters.

Donald Trump tiene un particular interés en la Reserva Federal, pues busca que se recorten las tasas de intereses. Sin embargo, la negativa del presidente actual, Jerome Powell, derivó en una pugna donde, incluso, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal por presuntos sobrecostos en la renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington.

Por su parte, Jerome Powell ha calificado dicha acción como un “pretexto” para presionarlo en materia de política monetaria. La tensión ha abierto la posibilidad de que este permanezca al frente de la institución después de mayo, mes en que termina su cargo al frente de la Junta de Gobernadores, según Reuters.

Además, tras salir, Jerome Powell todavía quedaría como miembro de la Junta de Gobernadores. Dicho cargo concluye hasta el 2028.

