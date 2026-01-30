EE. UU. ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán, líder de “Los Chapitos”

GENERANDO AUDIO...

Foto: ICE

Autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Guzmán Salazar es considerado prófugo de la justicia y las autoridades advierten que debe ser tratado como armado y peligroso.

Heredero del legado del “Chapo”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron las redes de tráfico de drogas de su padre, Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más notorios a nivel internacional.

Tras la caída de su padre, los hermanos asumieron el control de estructuras clave dentro del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Considerado armado y peligroso

De acuerdo con la información disponible, Iván Archivaldo Guzmán Salazar continúa prófugo y es considerado un objetivo de alta peligrosidad, por lo que las autoridades mantienen activa la oferta millonaria para quien proporcione información que conduzca a su captura.

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán?

Desde su ascenso en la jerarquía del cártel, Iván Archivaldo es señalado como responsable de dirigir la importación de químicos utilizados para fabricar fentanilo.

Aunque poco se sabe de su vida personal, se presume que tiene una edad aproximada de 40 años.

Es líder de los “Chapitos”, una célula conformada por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán. Dentro de la organización se encuentran Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, quienes son prófugos de la justicia. Además de Joaquín Guzmán López, quien se encuentra detenido.

Foto: Cuartoscuro

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.