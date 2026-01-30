Detienen al periodista Don Lemon, expresentador de CNN, tras protesta contra ICE

GENERANDO AUDIO...

Periodista Don Lemon, expresentador de CNN, es detenido. Foto: AFP.

Don Lemon, expresentador de CNN, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos tras participar en una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un servicio religioso en Minnesota, en el contexto de la campaña de deportaciones impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Detención de Don Lemon, expresentador de CNN, tras protesta contra ICE

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó en su cuenta de X que el expresentador de CNN, Don Lemon, y otras personas fueron arrestadas bajo cargos federales no especificados, tras lo que describió como un “ataque coordinado” contra la Cities Church, ubicada en St. Paul, ciudad gemela de Mineápolis.

De acuerdo con la funcionaria estadounidense, el expresentador de CNN ingresó a la iglesia junto con activistas y otros reporteros. El templo tiene como pastor a un funcionario de la agencia de ICE.

El arresto ocurrió después de que Don Lemon transmitiera en vivo una manifestación que interrumpió un servicio religioso en la iglesia, como protesta por el despliegue de miles de agentes armados de ICE en varias ciudades del estado.

Acusaciones del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia acusa a Don Lemon de conspirar para privar a otras personas de sus derechos civiles y de violar una ley federal que prohíbe obstruir el acceso a lugares de culto. Estas acusaciones derivan de su presencia y participación durante la manifestación en la iglesia.

Agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a Lemon en Los Ángeles, de acuerdo con su abogado, Abbe Lowell, quien sostuvo que su participación se limitó a labores de cobertura periodística.

El arresto se produjo poco más de una semana después de que un juez magistrado federal negara una orden de arresto en su contra.

Fuentes con conocimiento del caso indicaron que Don Lemon estuvo bajo vigilancia del FBI durante varios días antes de su detención.

Antecedentes judiciales y postura de los jueces

Tras la protesta, los fiscales obtuvieron órdenes de arresto contra tres personas, pero un juez magistrado rechazó emitir órdenes contra Don Lemon y su productor de video, al considerar que no existía causa probable.

Posteriormente, los fiscales presentaron solicitudes de emergencia ante instancias judiciales superiores, las cuales fueron rechazadas. El juez principal de Minnesota, Patrick Schiltz, señaló que las apelaciones no tenían precedentes y sostuvo que Lemon y su productor no eran manifestantes ni existía evidencia de conducta delictiva.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento