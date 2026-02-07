Sale a la luz video de Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, en su celda del penal de Brooklyn

GENERANDO AUDIO...

Se difundió video de vigilancia de Ghislaine Maxwell en prisión, grabado el 1 de julio de 2020 en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde la exnovia de Jeffrey Epstein estuvo detenida. Las imágenes forman parte de archivos liberados recientemente por autoridades de Estados Unidos dentro de documentos del caso.

En el material, captado por una cámara fija poco antes de las 14:00 horas, se observa a Ghislaine Maxwell dentro de su celda limpiando el lavabo, ordenando su cama y posteriormente recostada mientras lee un libro. Porta uniforme naranja y lentes de lectura.

Video de Ghislaine Maxwell en prisión fue grabado en Brooklyn

De acuerdo con los registros oficiales difundidos junto con los archivos del caso Epstein, el video muestra parte de la rutina diaria de Maxwell en prisión preventiva durante 2020, en plena pandemia.

En la grabación se aprecia:

Limpieza del área del lavabo

Acomodo de ropa de cama

Un uniforme adicional doblado

Lectura en la litera

Permanencia sola en la celda

Maxwell fue detenida en 2020 y en 2021 fue declarada culpable de tráfico sexual de menores y delitos relacionados con la red de explotación encabezada por Epstein.

Traslado de Ghislaine Maxwell a prisión de Texas

Tras su proceso judicial, Ghislaine Maxwell fue trasladada posteriormente a Camp Bryan, Texas, una instalación federal de baja seguridad. El cambio ocurrió después de reuniones con autoridades del Departamento de Justicia, según reportes oficiales citados en los expedientes liberados.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn ha sido señalado en informes públicos por sus condiciones internas y por alojar a reclusos de alto perfil. Las autoridades no reportaron incidentes en la celda de Maxwell el día de la grabación.

La publicación del material ocurre junto con nuevos documentos, fotografías y registros relacionados con el caso Jeffrey Epstein, liberados por instancias federales.

