Detienen a joven de 18 años corriendo con una escopeta hacia el Capitolio, a una semana del informe de Trump

Foto: Reuters/Ilustrativa

La Policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo en la tarde de este martes a un hombre, de 18 años, que corría hacia la sede del Congreso, en Washington D.C., con una escopeta cargada y chaleco táctico, así como otro tipo de armas.

Así lo anunció el cuerpo en un comunicado tras arrestar a un varón, identificado como Carter Camacho, procedente de Smyrna, en el estado de Georgia, por “actividades ilegales, portar un rifle sin licencia, arma de fuego no registrada y municiones no registradas”.

El sospechoso fue detenido poco después del mediodía, mientras corría hacia el Capitolio con el arma cargada, así como con “múltiples rondas” de municiones y un chaleco “estilo táctico”. Además, el joven tenía una camioneta aparcada frente al Jardín Botánico, en la avenida Maryland, en la que los agentes hallaron “una máscara de gas y un casco”.

La Policía del Capitolio celebró que “gracias a la rápida actuación de los agentes, nadie ha resultado herido” y, en este sentido, el jefe del organismo, Michael Sullivan, recordó que “el verano pasado, realizamos un ejercicio de amenaza activa en la fachada oeste del Capitolio, en el mismo lugar donde los oficiales detuvieron al sospechoso”. “Estos ejercicios, ahora rutinarios, se planifican mensualmente y en diferentes áreas del complejo del Capitolio para mantener a nuestros oficiales preparados ante posibles amenazas como esta”, explicó

Asimismo, Sullivan agregó que el sospechoso obedeció las órdenes de los policías de soltar el arma, por lo que pudo ser tomado bajo custodia inmediatamente. Acotó también que el joven portaba guantes y chaleco tácticos, mientras que el incidente se mantiene bajo investigación, por lo que rechazó ofrecer más detalles.

En tanto que subrayó que la Policía del Capitolio está preparada para el discurso del “Estado de la Unión” que dará el presidente Donald Trump la próxima semana, a lo que añadió que el incidente de este martes “no cambia nuestra postura” respecto a la seguridad del Gabinete y los congresistas.

