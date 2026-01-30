Gusano barrenador: Texas activa alerta estatal de desastre ante amenaza desde México

GENERANDO AUDIO...

El gusano barrenador afectó al ganado. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Texas emitió una declaración estatal de desastre con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención ante la posible propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga que representa un riesgo para el ganado y la vida silvestre. La medida busca dotar de mayores recursos al equipo de respuesta estatal encargado de evitar la llegada del insecto al territorio texano.

El gobernador Greg Abbott informó que, aunque el gusano barrenador no se encuentra actualmente en Texas ni en Estados Unidos, su desplazamiento hacia el norte desde México, en dirección a la frontera sur, representa una amenaza para la industria ganadera y la fauna silvestre del estado. Ante este escenario, el gobierno estatal decidió actuar de manera preventiva.

De acuerdo con Abbott, la legislación estatal le otorga facultades para intervenir antes de que una plaga cause daños significativos a la propiedad, al ganado o a los ecosistemas. La declaración de desastre permite que el Texas New World Screwworm Response Team utilice de manera plena los recursos disponibles del gobierno estatal para tareas de prevención, vigilancia y respuesta.

El mandatario estatal señaló que esta medida busca evitar la reaparición de un parásito considerado altamente destructivo. También indicó que Texas se encuentra preparado para erradicar la plaga con el uso de todas las herramientas disponibles a nivel estatal.

Acciones preventivas anunciadas por el gobierno de Texas

Como parte de la estrategia para enfrentar la amenaza del gusano barrenador, el gobernador Abbott informó sobre una serie de acciones coordinadas entre dependencias estatales y autoridades federales de EE. UU.

Entre las medidas anunciadas se encuentra también la instrucción al Texas Parks and Wildlife Department (TPWD) y a la Texas Animal Health Commission (TAHC) para establecer un equipo conjunto denominado Texas New World Screwworm Response Team, encargado de coordinar las acciones de prevención y respuesta ante una posible infestación.

Coordinación con autoridades federales

El gobernador de Texas también informó sobre la colaboración con el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y con la secretaria Brooke Rollins para la creación de una nueva instalación de producción de gusanos estériles.

Este proyecto contempla una inversión de 750 millones de dólares para establecer una planta nacional de producción estéril del gusano barrenador, en Edinburg, Texas. La instalación forma parte también de las acciones preventivas para contener y erradicar la plaga en caso de que cruce la frontera hacia territorio estadounidense.

Finalmente, la declaración de desastre estatal permite que Texas refuerce la coordinación interinstitucional y mantenga activos los mecanismos de respuesta ante una amenaza considerada de alto impacto para el sector agropecuario y la vida silvestre del estado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.