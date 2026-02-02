Día de la Marmota en Estados Unidos; vaticinan que invierno durará seis semanas más

GENERANDO AUDIO...

En el tradicional “Día de la Marmota”, se pronosticó que el invierno durará seis semanas más, en un momento donde Estados Unidos enfrenta una histórica tormenta invernal.

Durante la mañana de este 2 de febrero, docenas de personas se reunieron en el complejo ecoturístico de Gobblers Knob, en Pensilvania, como dicta la tradición que cumplió su edición 140.

Al sacar a la marmota Phil de su madriguera, ninguna sombra se vio proyectada. Eso se interpreta como un pronóstico de seis semanas más de invierno.

Según Euronews, meteorólogos coinciden en que el frío se mantendrá al este de Estados Unidos, lo que coincide con la interpretación hecha por los cuidadores de Phil.

Esto ocurre en un contexto donde Estados Unidos enfrenta una histórica tormenta invernal, que dejó un saldo de 34 personas muertas hasta finales de enero.

De igual forma, las extremas temperaturas provocaron la cancelación de vuelos, toda vez que 500 mil casas se quedaron sin electricidad, según la agencia informativa EFE.

¿Qué es el Día de la Marmota en Estados Unidos?

El Día de la Marmota se celebra principalmente en el sitio turístico de Gobblers Knob, ubicado en la región de Punxsutawney, en Pensilvania, Estados Unidos.

El complejo turístico ecológico es administrado por el Punxsutawney Groundhog Club. Tiene un escenario, un centro de visitantes y tienda de regalos.

Historiadores señalan que la tradición comenzó formalmente en 1887, aunque hay menciones sobre su realizaciones en años anteriores en medios de comunicación de esa época.

Inmigrantes europeos, principalmente alemanes, iniciaron la tradición al establecerse en Pensilvania durante el siglo XIX.

Como parte de la tradición, una marmota, llamada Punxsutawney Phil, es sacada de su madriguera. Si se ve la sombra de Phil al emerger, se interpreta que el invierno seguirá por seis semanas. En cambio, si no ve su sombra, se considera que la primavera llegará pronto a la región.

