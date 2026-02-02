Trump amenaza con denunciar a presentador de los Grammy por bromas sobre la isla Epstein

GENERANDO AUDIO...

Trevor Noah bromeó sobre Trump y Clinton en la isla. Foto: Reuters.

El presidente Donald Trump anunció que presentará una denuncia contra Trevor Noah, presentador de los Grammys, quien aseguró en una broma que el multimillonario visitó la isla de Jeffrey Ebstein.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario indicó que los Grammys “son lo peor, prácticamente imposibles de ver”. Resaltó que la cadena televisiva CBS tenía suerte por ya no transmitir dicho evento.

Además, mencionó que el conductor, Trevor Noah, “es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de baja audiencia.”

Subrayó que la broma de Trevor Noah en los Grammys, donde dio a entender que Donald Trump visitó la isla de Epstein, era incorrecta

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE, sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡FALSO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano y, hasta la falsa y difamatoria declaración de esta noche, nunca había sido acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas.”

Por ello, Donald Trump indicó que presentará una demanda “por mucho dinero” contra Trevor Noah. Advirtió que a otras personas les fue mal por casos similares.

“¡También pregúntenle a CBS! Prepárate, Noah, ¡me voy a divertir contigo!”, resaltó”.

¿Qué dijo Trevor Noah en los Grammys?

Durante la ceremonia del pasado 1 de febrero, el presentador Trevor Noah hizo varias bromas sobre el presidente de Estados Unidos.

Señaló que Nicki Minaj no estaba en la premiación porque “está en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes”.

Al anunciar a Billie Eilish como ganadora de la Canción del Año, Trevor Noah bromeó al decir que Donald Trump ya no pasaba tiempo con Bill Clinton en la isla de Epstein.

“Wow. Ese es un Grammy que todos los artistas quieren — casi tanto como Trump quiere Groenlandia. Lo cual tiene sentido, porque la isla de Epstein se acabó, así que ahora necesita una nueva donde pasar el rato con Bill Clinton.”

La ceremonia de los Grammys estuvo cargada de fuertes críticas contra el gobierno de Donald Trump. Varios artistas portaron pines con el mensaje “ICE Out” en contra de las redadas anti inmigrantes de Minneapolis que derivaron en los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good.

A su vez, Bad Bunny dedicó su triunfo por el Grammy a Álbum del Año a las personas que deben migrar a otros países por una mejor condición de vida. De igual forma, resaltó que el odio “solo genera más odio”.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses.”

