Estruendos que despiertan: Frío extremo desata sismos de hielo en Estados Unidos

Es un fenómeno causado por la concentración e hielo. Foto: AFP.

El frío extremo provocado por la tormenta invernal de Estados Unidos ha provocado pequeños sismos en distintos estados, los cuales han ido acompañados con algún estruendo.

A finales de enero, una ola de frío afectó a la región de Texas y la costa atlántica norte, lo que provocó grandes acumulaciones de nieve y temperaturas de entre -15 y- 20 grados en algunos estados, según la agencia EFE.

De igual forma, las bajas temperaturas derivaron en pequeños sismos, los cuales fueron acompañados de algún estruendo, sobre todo en las noches.

Lo anterior, se trata de un fenómeno conocido como “frost quakes”, el cual consiste en criosismos causados por la acumulación de hielo, de acuerdo con EFE.

Estos criosismos pueden ir acompañados de intensas vibraciones y fuertes estruendos, principalmente de noche. Incluso, pueden provocar la caída de árboles.

¿Por qué se generan los criosismos?

Dicho fenómeno se ha registrado principalmente en el estado de Kentucky. Al respecto, el especialista del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de dicha entidad, Evan Webb, indicó que recibieron llamadas de personas preocupadas por “fuertes sonidos” causados por los criosismos.

Indicó que los criosismos ocurren “cuando el suelo se satura debido a la lluvia o a la lluvia gélida, la cual logra penetrar en el suelo no congelado, filtrándose hasta saturarlo”.

Cuando esto ocurre, se registra un descenso rápido de la temperatura, “donde toda esa humedad que aún está en el suelo se congela”.

Al expandirse, dicha humedad se convierte en un hielo que “causa pequeñas grietas o fracturas”. “Es lo que genera esos estruendos fuertes o ‘estallidos’ que la gente ha escuchado recientemente”, detalló.

Sin embargo, Evan Webb aseguró que los criosismos “son generalmente inofensivos”.

La tormenta invernal en Estados Unidos

La tormenta invernal ha dejado un saldo de 34 personas muertas hasta el pasado 27 de enero en Estados Unidos. Además, más de 500 mil hogares se quedaron sin luz eléctrica, con temperaturas de -5 a -20 grados en varios estados.

A ello, se suma la cancelación masiva de vuelos, siendo la mayor registrada desde la pandemia de Covid-19, según EFE.

