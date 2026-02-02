Trump dice que negocia con Cuba y prevé acuerdo tras presión

GENERANDO AUDIO...

Presidente Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que ya inició conversaciones con autoridades de Cuba. Además, estimó que podrían culminar en un acuerdo, en medio del aumento de presiones de Washington contra la isla. Las declaraciones se dieron desde su residencia en Florida,

Trump afirmó que su administración mantiene contacto “con los más altos responsables de Cuba” y dijo confiar en que se logre un acuerdo, sin detallar términos. Sus declaraciones ocurren días después de que firmara un decreto para imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, bajo el argumento de que la isla representa una “amenaza excepcional”.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no confirmó ni negó las conversaciones, pero reiteró su disposición a un diálogo respetuoso con Estados Unidos, basado en el derecho internacional y los intereses mutuos. La cancillería cubana también propuso renovar la cooperación técnica en temas como terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico y ciberseguridad.

El Gobierno cubano acusa a Trump de intentar “asfixiar” a la población, que enfrenta apagones y escasez de combustible. En este contexto, el encargado de negocios de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, denunció actos hostiles durante una visita reciente, lo que motivó un reclamo del Departamento de Estado a las autoridades cubanas.

Por ahora, La Habana y Washington mantienen posturas firmes, mientras Trump insiste en que un acuerdo con Cuba es posible si la isla responde a las condiciones planteadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.