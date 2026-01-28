Trump minimiza la peor caída del dólar en 4 años y mercados aceleran ventas

GENERANDO AUDIO...

Dólar vive su peor momento en 4 años. Cuartoscuro

El dólar extendió su caída y registró la mayor baja diaria desde abril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó preocupación por la debilidad de la moneda. El movimiento llevó a la divisa a niveles no vistos en casi cuatro años, de acuerdo con el comportamiento del índice Bloomberg Dollar Spot.

Durante una conversación con periodistas en Iowa, Trump afirmó que el desempeño del dólar era positivo y sostuvo que la moneda debía encontrar su propio nivel. Tras esas declaraciones, el mercado reaccionó con nuevas ventas, lo que profundizó la presión sobre el billete verde frente a sus principales contrapartes.

El índice Bloomberg Dollar Spot llegó a retroceder 1.2%, mientras el dólar perdió terreno frente al euro, el yen japonés y el franco suizo. El ajuste ocurrió pese a un contexto que, en otras circunstancias, habría favorecido a la moneda estadounidense.

Reacción inmediata de los mercados cambiarios

La respuesta del mercado fue directa tras las declaraciones del presidente. El euro superó el nivel de 1.20 dólares por primera vez en más de cuatro años y medio. El franco suizo alcanzó un máximo de 10 años frente al dólar. El yen registró un avance relevante, impulsado por expectativas de intervención oficial.

Los operadores interpretaron el mensaje como una señal de que la Casa Blanca no busca defender un dólar fuerte en el corto plazo. Esa lectura aceleró la venta de dólares en un mercado que venía de un periodo prolongado de baja volatilidad.

Factores que explican la debilidad reciente

La caída del dólar no respondió a un solo elemento. Entre los factores que influyeron destacan:

Repunte del yen ante versiones de posible intervención de autoridades japonesas

Incertidumbre por decisiones de política exterior de Washington

Expectativas de una pausa en las alzas de tasas de la Reserva Federal

Señales de tolerancia oficial a un tipo de cambio más bajo

El retroceso ocurrió incluso con rendimientos elevados de los bonos del Tesoro, un factor que suele respaldar al dólar. También coincidió con la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios tras su reunión más reciente.

Mensajes de Trump sobre el tipo de cambio

En sus declaraciones, Donald Trump sugirió que podría influir en la fortaleza del dólar, aunque presentó esa posibilidad como un escenario no deseable. También criticó a economías asiáticas, como China y Japón, por buscar la devaluación de sus monedas para ganar competitividad.

El presidente afirmó que en el pasado cuestionó esas prácticas por afectar la competencia comercial. Sin embargo, reiteró que, a su juicio, el dólar mantiene un buen nivel pese a las pérdidas recientes.

Impacto en inversiones y activos globales

La debilidad del dólar impulsó otros mercados. El oro superó los 5 mil 200 dólares por onza y varias monedas avanzaron frente al billete verde. El dólar australiano subió por encima de los 70 centavos, apoyado también por expectativas de alzas de tasas en Australia.

Fondos institucionales comenzaron a ajustar estrategias. Reuters informó que el fondo Australian Retirement Trust redujo su exposición al dólar mediante coberturas, mientras mantuvo inversiones en Estados Unidos. Ese enfoque busca mitigar pérdidas cambiarias sin salir del mercado estadounidense.

Expectativa por bancos centrales y resultados corporativos

La atención del mercado se concentró en decisiones de política monetaria. Se prevé que los bancos centrales de EE. UU. y Canadá mantengan las tasas sin cambios. Los inversionistas siguen de cerca los mensajes sobre la independencia de la Reserva Federal.

Además, empresas como Meta y Tesla reportarán resultados trimestrales tras el cierre de los mercados en Estados Unidos. Estos eventos podrían influir en el ánimo de los inversionistas y en la evolución del mercado cambiario en los próximos días.

