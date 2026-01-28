EE. UU. advierte a Delcy Rodríguez: su destino podría ser como el de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos advierte a Delcy Rodríguez si se impone a cooperar. Foto: Uno Tv

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría ser derrocada de la misma forma en que lo fue Nicolás Maduro, de acuerdo con un extracto del discurso que pronunciará este miércoles ante una comisión del Senado estadounidense.

Rubio comparecerá ante legisladores para explicar el operativo que derivó en la detención de Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, así como los próximos pasos de la administración del presidente Donald Trump en relación con Venezuela. El contenido del testimonio fue difundido de manera anticipada por el Departamento de Estado.

En el documento, Rubio sostiene que Rodríguez, quien actualmente encabeza un proceso gradual de cambios políticos, “conoce muy bien el destino de Maduro”, en referencia a su captura y traslado a Estados Unidos.

“Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, señalará Rubio ante los senadores, según el texto oficial. “No se equivoquen: como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, advierte Marco Rubio.

Defensa del operativo en Caracas

En su comparecencia, Rubio defenderá de forma enérgica la operación llevada a cabo por comandos estadounidenses en Caracas, quienes irrumpieron en la capital venezolana el 3 de enero y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico emitidos por autoridades estadounidenses, acusaciones que la pareja ha negado.

En el testimonio preparado, Rubio sostiene que Estados Unidos “arrestó a dos narcotraficantes” y califica a Maduro como “un narcotraficante inculpado, no un jefe de Estado legal”.

A pesar de la operación, el funcionario subraya que “no estamos en guerra contra Venezuela” y destaca que la intervención se realizó “sin la pérdida de una sola vida estadounidense, ni una ocupación militar continua”.

“La historia ofrece pocos ejemplos en los que se haya logrado tanto a tan bajo costo”, afirma Rubio en su declaración.

Reacciones y contexto político

La comparecencia de Rubio se da después de semanas en las que legisladores demócratas acusaron a la administración Trump de engañar al Congreso y de exceder su autoridad al recurrir al uso de la fuerza.

Por su parte, autoridades venezolanas han señalado que más de 100 personas murieron durante los hechos, entre ellas ciudadanos venezolanos y cubanos que intentaron proteger a Maduro.

Finalmente, el documento señala que el presidente Donald Trump ha exigido que Delcy Rodríguez colabore en acciones que beneficien a empresas petroleras estadounidenses, en medio de la reconfiguración de la relación bilateral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.