Sujeto ataca a congresista demócrata rociándola con líquido desconocido durante discurso en Minneapolis

Foto: AFP

La congresista demócrata estadounidense Ilhan Omar fue atacada durante un discurso la noche del martes por un hombre que le roció con una jeringa un líquido desconocido antes de ser reducido por guardias de seguridad, constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

El sujeto fue sacado del recinto mientras Omar continuaba su discurso desde un atril.

“Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos”, afirmó la legisladora, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí y blanco frecuente de ataques del presidente Donald Trump.

El hombre fue detenido después por la policía de Minneapolis, según informó la oficina de la legisladora.

El incidente ocurrió durante un mitin en la ciudad de Minneapolis, escenario de protestas contra las redadas antiinmigración del gobierno republicano y donde dos estadounidenses murieron en las últimas semanas a manos de agentes federales.

Omar acababa de pedir que el gobierno de Trump revirtiera el rumbo actual de la campaña de deportación en Minnesota cuando ocurrió el ataque.

“ICE no se puede reformar, no se puede rehabilitar. Debemos abolir ICE de una vez por todas”, dijo Omar, entre aplausos de los asistentes, a lo que agregó que “la secretaria (de Seguridad Nacional) Kristi Noem debe renunciar o enfrentar un juicio político”.

Tras pronunciar esas palabras, un hombre se levantó de la primera fila, hizo un comentario y roció a la congresista, mientras los guardias de seguridad se lanzaban a sujetarlo. Omar alzó el puño y dio un paso hacia el agresor antes de volver al podio.

Donald Trump había arremetido más temprano este martes contra Omar y Somalia durante un discurso en Iowa, diciendo que la congresista nacida en Mogadiscio “viene de un país que es un desastre”.

