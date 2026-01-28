Frío extremo no cede en EE. UU. y podría prolongarse hasta febrero

GENERANDO AUDIO...

Tormenta invernal histórica afectó EE. UU. . Foto: Reuters

El frío extremo seguirá en Estados Unidos tras la histórica tormenta invernal que causó estragos y pérdidas humanas en varias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense alertó porque las temperaturas peligrosamente frías persistirán hasta principios de febrero.

Autoridades meteorológicas advierten que este periodo podría convertirse en uno de los episodios de frío extremo más prolongados registrado en décadas.

Desde el Medio Oeste hasta el noreste, el frío intenso se mantendrá al menos hasta el jueves, con sensaciones térmicas de entre -26 a -29 grados durante la noche, especialmente en Indiana y Ohio, donde los vientos helados agravan las condiciones.

El descenso de temperaturas ha generado riesgos para la salud, así como afectaciones en servicios básicos. En contraste, el sur y sureste del país registra un ligero aumento de temperaturas durante el día, sobre todo en Luisiana, Misisipi y Tennessee, donde los cortes de energía siguen siendo un problema tras la histórica tormenta invernal del fin de semana.

Los pronósticos indican que una nueva masa de aire ártico avanzará desde las Llanuras, cruzando los Grandes Lagos y el Sureste a partir del viernes. Este sistema provocará temperaturas récord en el Valle del Ohio y el Valle del Misisipi, con el frío extendiéndose hacia el sureste del país durante el fin de semana.

Para el domingo, el impacto del frente frío se sentirá con mayor fuerza en Florida y la Costa del Golfo. Las autoridades han alertado a agricultores para que se preparen ante posibles heladas que podrían afectar cultivos sensibles.

Recomendaciones ante el frío extremo

Autoridades apuntaron que este episodio podría ser el más largo de frío extremo que se ha registrado en décadas. Por ello, emitieron una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran:

Proteger a mascotas y animales

Cubrir tuberías

Mantener grifos cerrados

Limitar la exposición prolongada al aire libre

Tormenta invernal deja decenas de muertos por el frío en EE. UU.

Al menos 38 personas de 14 estados habían muerto hasta el martes a causa de una fuerte tormenta invernal que dejó gran parte del centro y el este de Estados Unidos atrapado por la nieve, el hielo y las temperaturas bajo cero, según autoridades locales y reportes de noticias.

La nieve causada por la tormenta paralizó el tráfico por carretera y provocó cancelaciones generalizadas de vuelos y cortes de electricidad. Además, dejando tras de sí un frío intenso que se espera que persista.

Diez de las víctimas mortales de la tormenta se encontraban en la ciudad de Nueva York, donde las temperaturas fueron las más frías de los últimos ocho años, dijo el alcalde Zohran Mamdani en una rueda de prensa el martes, cuando la mínima alcanzó los -13 centígrados.

Casi 200 millones de estadounidenses siguen bajo algún tipo de alerta por frío invernal al menos hasta el 1 de febrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.