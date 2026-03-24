Cóctel de mariscos en Semana Santa: receta fácil para preparar este clásico fresco en casa

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Foto: Gettyimages

El cóctel de mariscos es uno de los platillos más populares en México, especialmente durante temporadas de calor o Cuaresma. Su combinación de pescado, camarón, pulpo y otros ingredientes frescos lo convierte en una opción completa, ligera y con gran variedad de sabores.

Esta receta rinde aproximadamente para seis personas y combina mariscos cocidos con un toque cítrico y especias que resaltan su sabor.

¿Cómo preparar cóctel de mariscos casero?

Ingredientes

300 gramos de filete de pescado (tilapia, robalo, huachinango o similar)

10 camarones

2 barritas de surimi

1 pulpo pequeño

Calamar al gusto

Almejas al gusto

2 jitomates

1 chile (serrano o cuaresmeño, al gusto)

1 cebolla

6 a 8 limones (aproximadamente ⅓ de taza de jugo)

½ naranja (jugo)

Cilantro al gusto

1 ½ tazas de cátsup

¼ de taza de salsa tipo inglesa o “bruja”

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo

Sal, pimienta y orégano al gusto

Preparación

Cuece el pulpo en agua hirviendo con sal, ajo y cebolla. Sumérgelo tres veces antes de dejarlo cocer completamente durante aproximadamente una hora o hasta que esté suave. Si usas calamar, agrégalo en la misma cocción y deja hasta que esté suave.

Luego cuece los camarones en agua con sal durante 3 minutos o hasta que cambien de color. Cocina las almejas en agua hirviendo durante unos minutos, retíralas de la concha y reserva.

Pica el filete de pescado en cubos y mézclalo con jugo de limón, sal y pimienta. Deja reposar en refrigeración durante 30 minutos. Agrega al pescado el jugo de media naranja y reserva nuevamente.

Pica en cubos el jitomate, la cebolla, el chile (sin semillas si no deseas picante), el cilantro y el surimi. Corta el pulpo y el calamar en trozos pequeños.

En un recipiente grande, mezcla todos los ingredientes: pescado, mariscos, verduras, cátsup, salsa y un poco más de limón. Ahora, en un sartén, calienta el aceite de oliva y dora los ajos en láminas. Agrega esta mezcla caliente al cóctel para darle sabor. Incorpora orégano y mezcla bien.

Sirve frío en copas o vasos, acompañado de aguacate, tostadas o galletas saladas. También puedes añadir más limón o salsa picante al gusto. Este platillo es ideal para compartir y ajustar ingredientes según preferencia.

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