Cóctel de mariscos en Semana Santa: receta fácil para preparar este clásico fresco en casa

| 15:03 | Jennifer Turrubiartes | UnoTV
Coctel De Mariscos
Foto: Gettyimages

El cóctel de mariscos es uno de los platillos más populares en México, especialmente durante temporadas de calor o Cuaresma. Su combinación de pescado, camarón, pulpo y otros ingredientes frescos lo convierte en una opción completa, ligera y con gran variedad de sabores.

Esta receta rinde aproximadamente para seis personas y combina mariscos cocidos con un toque cítrico y especias que resaltan su sabor.

¿Cómo preparar cóctel de mariscos casero?

Ingredientes

  • 300 gramos de filete de pescado (tilapia, robalo, huachinango o similar)
  • 10 camarones
  • 2 barritas de surimi
  • 1 pulpo pequeño
  • Calamar al gusto
  • Almejas al gusto
  • 2 jitomates
  • 1 chile (serrano o cuaresmeño, al gusto)
  • 1 cebolla
  • 6 a 8 limones (aproximadamente ⅓ de taza de jugo)
  • ½ naranja (jugo)
  • Cilantro al gusto
  • 1 ½ tazas de cátsup
  • ¼ de taza de salsa tipo inglesa o “bruja”
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • Sal, pimienta y orégano al gusto

Preparación

Cuece el pulpo en agua hirviendo con sal, ajo y cebolla. Sumérgelo tres veces antes de dejarlo cocer completamente durante aproximadamente una hora o hasta que esté suave. Si usas calamar, agrégalo en la misma cocción y deja hasta que esté suave.

Luego cuece los camarones en agua con sal durante 3 minutos o hasta que cambien de color. Cocina las almejas en agua hirviendo durante unos minutos, retíralas de la concha y reserva.

Pica el filete de pescado en cubos y mézclalo con jugo de limón, sal y pimienta. Deja reposar en refrigeración durante 30 minutos. Agrega al pescado el jugo de media naranja y reserva nuevamente.

Pica en cubos el jitomate, la cebolla, el chile (sin semillas si no deseas picante), el cilantro y el surimi. Corta el pulpo y el calamar en trozos pequeños.

En un recipiente grande, mezcla todos los ingredientes: pescado, mariscos, verduras, cátsup, salsa y un poco más de limón. Ahora, en un sartén, calienta el aceite de oliva y dora los ajos en láminas. Agrega esta mezcla caliente al cóctel para darle sabor. Incorpora orégano y mezcla bien.

Sirve frío en copas o vasos, acompañado de aguacate, tostadas o galletas saladas. También puedes añadir más limón o salsa picante al gusto. Este platillo es ideal para compartir y ajustar ingredientes según preferencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Receta para desinfectar fresas con vinagre paso a paso

Gastronomía

Receta para desinfectar fresas con vinagre paso a paso

“Viernes Garnachero”: qué buenos chilaquiles en “El Chilaquil Relleno”

Gastronomía

“Viernes Garnachero”: qué buenos chilaquiles en “El Chilaquil Relleno”

Tacos de pescado estilo Baja: la receta crujiente perfecta con los secretos de José Ramón Castillo

Gastronomía

Tacos de pescado estilo Baja: la receta crujiente perfecta con los secretos de José Ramón Castillo

Caldo de camarón seco estilo cantina: la receta y consejos de la chef Ingrid Ramos

Gastronomía

Caldo de camarón seco estilo cantina: la receta y consejos de la chef Ingrid Ramos

Etiquetas: , ,