Detienen al “Maestro” y su banda de extorsionadores en Miahuatlán, Puebla

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El “Maestro” se hacia pasar por líder espiritual en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Una presunta red de extorsión encabezada por un hombre identificado como Pedro Pablo, quien se hacía llamar “Maestro”, fue desarticulada en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, luego que una familia denunció haber sido presionada para entregar una fuerte suma de dinero a cambio de supuestos servicios espirituales para sanar a un enfermo.

Extorsión en Puebla

El caso salió a la luz el pasado fin de semana, cuando los afectados acudieron a las autoridades tras ser víctimas de amenazas durante la entrega de dinero, lo que permitió implementar un operativo que culminó con la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres, por su probable participación en los delitos de extorsión y fraude.

Se hacían pasar por guía espiritual para extorsionar

De acuerdo con las investigaciones, el principal implicado se promocionaba como “Maestro Pedro Pablo”, ofreciendo rituales, limpias y trabajos esotéricos dirigidos a personas con problemas de salud, económicos o personales. Para ganar notoriedad, difundía su imagen en espacios de radio y televisión bajo el nombre “Pedro Pablo y sus Ángeles”, donde presumía supuestos casos de éxito.

Las autoridades señalaron que su operación no se limitaba a Puebla, ya que tenía presencia en distintas regiones del país como Oaxaca, Uruapan, Zacatecas y Tehuacán, donde utilizaba líneas telefónicas y programas radiofónicos para captar a posibles víctimas.

En la región de Tehuacán, el presunto líder operaba principalmente en la zona centro, en un inmueble ubicado sobre la calle 1 Sur, frente al parque principal, además de anunciar sus servicios a través de un programa de radio local.

La investigación tomó relevancia cuando familiares de una persona con una enfermedad grave recurrieron a él en busca de ayuda. Sin embargo, lejos de ofrecer soluciones, el supuesto “guía espiritual” les exigió un pago de hasta un millón de pesos para realizar el trabajo.

Ante la imposibilidad de cubrir dicha cantidad, y bajo presión constante, la familia logró reunir 208 mil pesos, monto que los implicados aceptaron.

La entrega se pactó el pasado domingo 22 de marzo en la ex hacienda El Carnero, en Santiago Miahuatlán, donde los afectados habrían sido amenazados, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

Durante el operativo, elementos de seguridad lograron la detención en flagrancia de los tres presuntos responsables, quienes posteriormente fueron trasladados a Tehuacán y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, instancia que definirá su situación legal.

Tras hacerse público el caso, en redes sociales comenzaron a surgir más testimonios de situaciones similares en municipios como Ajalpan y Tehuacán; sin embargo, en varios de ellos las víctimas no han presentado denuncias formales por temor a represalias.

Las autoridades no descartan que exista un mayor número de afectados, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos y evitar caer en engaños que aprovechan la vulnerabilidad emocional y económica de las personas.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha proporcionado mayor información sobre la situación legal de las tres personas detenidas.

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