Marx Arriaga advierte: “El cargo les puede quedar grande”

El exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, advirtió que el cargo podría “quedar grande” a su sucesora, Nadia López García, si responde a intereses distintos a los que impulsó la Nueva Escuela Mexicana.

Arriaga señaló que la nueva gestión deberá definir con claridad sus principios al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“El cargo les puede quedar grande”: Marx Arriaga

En declaraciones a medios, el exfuncionario sostuvo que el proyecto que encabezó estaba enfocado en trabajar “hombro con hombro” con el magisterio y en impulsar la educación popular.

“La Nueva Escuela Mexicana que impulsamos aquí va a ras de tierra del lado del magisterio, hombro con hombro, buscando la educación popular. Hay que preguntarle a esa nueva gestión cuáles son sus principios, sino el cargo les va a quedar muy muy grande porque van a estar atendiendo a otros intereses”, expresó.

Sus palabras se dan en medio del cambio administrativo dentro de la SEP, donde se oficializó la llegada de Nadia López García al área encargada de los materiales educativos.

Reconoce que no conoce a Nadia López García

Pese a la advertencia, Marx Arriaga reconoció que no tiene relación personal con su sucesora y aseguró que se trata de una decisión administrativa.

“No tengo el gusto de conocerla, es una cuestión administrativa, que le vaya bien”, declaró.

La nueva titular deberá definir la ruta que seguirá la Dirección de Materiales Educativos en el marco de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

