“Fue un regalo de Navidad”: Trump sobre ataque de EE. UU. contra ISIS en Nigeria

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ataque militar estadounidense contra militantes del Estado Islámico en Nigeria iba a realizarse en principio el miércoles; sin embargo, ordenó retrasarlo un día para que fuera, dijo, “un regalo de Navidad”.

En una entrevista, el republicano aseguró que con el ataque le dieron “duro” pues los campamentos quedaron “diezmados” al no esperarlo.

“Iban a hacerlo antes y yo dije: ‘no, vamos a entregar un regalo de Navidad’… Ellos no pensaban que eso iba a pasar, pero les dimos duro. Todos los campamentos quedaron diezmados”, aseguró Donald Trump

Los ataques de EE.UU. al Estado Islámico en Nigeria

Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra milicianos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria a petición del Gobierno del país. Donald Trump y el ejército estadounidense, afirmaron que el grupo había estado atacando a los cristianos en la región.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la Escoria Terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y matando de manera malvada, sobre todo a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria dijo que el ataque se llevó a cabo en el marco de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, que incluye el intercambio de información y la coordinación estratégica para atacar a grupos milicianos.

El ataque se produce después de que, a finales de octubre, Trump comenzó a advertir de que el cristianismo se enfrenta a una “amenaza existencial” en Nigeria y amenazó con intervenir militarmente en el país de África Occidental.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, agradeció en X al Gobierno nigeriano su apoyo y cooperación y añadió: “Habrá más…”

En un vídeo publicado por el Pentágono se muestra, al menos, un proyectil lanzado desde un buque de guerra. Un responsable de Defensa de EE.UU. dijo que el ataque tuvo como objetivo múltiples milicianos en conocidos campamentos de Estado Islámico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.