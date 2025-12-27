EE. UU. aplica nueva regla: desde hoy toma fotos y datos biométricos a extranjeros

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Estados Unidos comenzaron a tomar fotografías a todos los extranjeros que ingresen o salgan del país, luego de que, a partir de este 26 de diciembre, entrara en vigor una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Norma que, también, da la facultad de solicitar datos biométricos.

“El DHS podrá exigir que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos, y podrá exigir que los extranjeros no exentos proporcionen otros datos biométricos”, dieron a conocer las autoridades en octubre de 2025.

Desde octubre, se dio a conocer la nueva norma con la que se establecía que las autoridades podrán solicitar datos como:

Huellas dactilares

Fotografías

Iris

ADN

Huella de voz

De acuerdo con las autoridades, “este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que buscan entrar o ser admitidos en los Estados Unidos y para verificar su salida” del país.

La medida, destaca el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, será para los extranjeros que ingresen o salgan del país, independientemente de su edad, es decir, que la medida aplica para menores de 14 años y mayores de 79, quienes, hasta hoy, quedaban exentos.

Las autoridades estadounidenses destacaron que esta medida ayudará a prevenir el “fraude documental y el uso de documentos de viaje fraudulentos, el uso de documentos de viaje legítimos por parte de impostores (lo que también contribuye a combatir el robo de identidad) y para identificar a delincuentes y personas conocidas o presuntos terroristas”.

La recolección de datos, según explicaron autoridades, podrá ser recogida en los puntos aéreos, marítimos y terrestres.

