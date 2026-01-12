GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Trump. Foto: X de Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la mañana de este lunes una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de interés bilateral.

El contacto ocurrió antes de la conferencia mañanera, cuyo horario se modificó a las 09:00 horas, una práctica que suele aplicarse cuando Sheinbaum mantiene comunicación con Trump.

Sheinbaum da a conocer detalles de la llamada que sostuvo con Trump

La mandataria federal compartió en su cuenta de X algunos detalles de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense.

Destacó que la conversación con el presidente Trump fue “muy buena” y señaló que se abordaron temas de seguridad, tráfico de drogas, comercio e inversiones.

Precisó que uno de los ejes centrales fue la seguridad, siempre con respeto a las soberanías de cada nación, y que también se habló de la disminución del tráfico de drogas. Asimismo, indicó que en el diálogo se incluyeron asuntos relacionados con el comercio y las inversiones, como parte de la agenda bilateral.

Puntualizó, además, que la colaboración y la cooperación, en un marco de respeto mutuo, siempre dan resultados.

La presencia de tropas de EEUU en México “no está sobre la mesa”

Ya en su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la llamada fue agendada desde el pasado viernes y destacó que en la misma se enfatizó en la reducción del 50% del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos y la disminución del 43% en las muertes por esta droga.

Sheinbaum indicó que el mandatario estadounidense le sugirió, nuevamente, brindar apoyo para enfrentar a las organizaciones criminales, a lo que ella se negó, pero agradeció su ayuda.

La mandataria mexicana aseguró que en la llamada le expresó a Trump que la presencia de tropas estadounidenses en el país “no está sobre la mesa”.

“Le dije ‘eso no, eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía'”, refirió.

De la misma manera, la presidenta afirmó que le hizo saber a su homólogo estadounidense que “México está en contra de las intervenciones militares”, al abordar el tema de Venezuela.

La conversación telefónica tuvo una duración de 15 minutos, tiempo en el que Sheinbaum planteó a Trump la existencia de temas pendientes, “como los migrantes y los económicos”.

Llamadas entre Sheinbaum y Trump

Las llamadas entre Sheinbaum y Trump han sido frecuentes desde el inicio de ambas administraciones, sumando ya 15 contactos directos, principalmente para tratar temas de seguridad, migración y cooperación bilateral.

En este caso, el contacto se presenta en un momento de tensión derivado de los planteamientos del mandatario estadounidense sobre posibles operaciones terrestres en territorio mexicano contra organizaciones criminales.

Tras las declaraciones de Trump, Sheinbaum instruyó al Canciller Juan Ramón de la Fuente a contactar al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abrir un canal político de alto nivel y encauzar la relación por la vía diplomática y de coordinación institucional.

Desde la conferencia mañanera del jueves pasado, la mandataria federal fijó la postura del Gobierno mexicano con la frase: “coordinación sí, subordinación no”.

Este mensaje lo reiteró durante su gira de trabajo por Guerrero y Michoacán el fin de semana, donde volvió a referirse a la necesidad de mantener la soberanía nacional en cualquier esquema de cooperación con Estados Unidos.