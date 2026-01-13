GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS del mes de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Se aproxima el segundo mes del año y con ello el pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los pensionados tanto bajo la Ley 73, como bajo la Ley 97.

Este pago incluye a todos los beneficiarios inscritos en ambos regímenes, quienes recibirán su depósito conforme al calendario establecido por el IMSS para el inicio de febrero.

¿Por qué se retrasa el pago de la pensión en febrero?

El lunes 2 de febrero será día festivo en México, conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que el pago de la pensión correspondiente a febrero no podrá realizarse ese día.

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el depósito se realizará hasta el martes 3 de febrero, considerado el primer día hábil del mes. A partir de esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante transferencia bancaria o en ventanilla, según la modalidad de cobro que tengan registrada.

¿Cómo y dónde se puede cobrar la pensión del mes de febrero?

A partir del martes 3 de febrero, los pensionados podrán disponer de su dinero. El retiro lo podrán realizar de dos formas:

A través de transferencia bancaria, directamente en la cuenta registrada.

En ventanilla bancaria, de acuerdo con la institución asignada.

El IMSS recordó que durante los primeros días de cada mes suele haber alta afluencia de personas en sucursales bancarias, por lo que recomienda planificar la visita para evitar largas filas.

¿Qué hacer si no cae el depósito de la pensión de febrero?

En caso de no recibir el depósito en la fecha programada, los pensionados pueden solicitar información sobre el pago de su pensión mediante las siguientes opciones:

Llamar al teléfono 800 623 23 23, opción 3.

Acudir a su Subdelegación del IMSS.

Presentarse en su Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

Calendario oficial de pagos de pensiones para 2026

Antes de concluir el 2025, el IMSS, a través de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, dio a conocer el calendario de pagos de pensiones correspondiente a 2026.

Los depósitos para 2026 serán en las siguientes fechas:

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre