Foto: Cuartoscuro

Las y los estudiantes de preparatoria y bachillerato público recibirán la Beca Benito Juárez 2026, un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, informó el programa Becas para el Bienestar.

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” está dirigida a estudiantes de hasta 25 años inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta, con el objetivo de que continúen y concluyan sus estudios.

Fechas tentativas de pago de la Beca Benito Juárez 2026

Si bien el programa no ha difundido fechas de pago oficial, con base en esquemas de años anteriores, el calendario tentativo sería el siguiente:

Febrero: bimestre enero-febrero

bimestre enero-febrero Abril: bimestre marzo-abril

bimestre marzo-abril Junio: bimestre mayo-junio

bimestre mayo-junio Octubre: bimestre septiembre-octubre

bimestre septiembre-octubre Diciembre: bimestre noviembre-diciembre

Monto y duración del apoyo

La beca otorga 1,900 pesos cada dos meses, durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, sin considerar julio y agosto por ser periodo vacacional. El apoyo puede entregarse hasta por un máximo de 30 meses, siempre que la o el estudiante continúe inscrito.

Los pagos se realizan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se activa con el primer depósito.

Entrega de tarjetas y recomendaciones

La entrega de tarjetas inició el 25 de noviembre del año pasado. Las escuelas informan fecha y lugar de entrega, así como los canales oficiales de cada entidad.

Las autoridades recomiendan no compartir el NIP, cambiarlo lo antes posible y reportar robo o extravío al teléfono 800 900 2000.

